Tage Thompson peut-il marquer 50 buts ? 1 question pour chaque attaquant des Sabres se dirigeant vers le camp

BUFFALO, NY — Les Sabres de Buffalo ont marqué le troisième plus grand nombre de buts dans la LNH la saison dernière, même s’ils avaient l’alignement le plus jeune de la ligue au début. Leur score est la raison pour laquelle ils ont terminé à un point d’une place en séries éliminatoires la saison dernière. Ces résultats ont amené les Sabres à ramener le même groupe d’attaquants qui ont terminé la saison tout en laissant une place ou deux sur l’alignement pour qu’un espoir puisse percer l’alignement.

La principale question à laquelle est confronté le groupe d’attaquants des Sabres dans son ensemble est de savoir s’ils peuvent jouer avec une plus grande attention collective aux détails dans leur propre camp. Si Buffalo veut devenir une meilleure équipe défensive, les attaquants y joueront un rôle important.

Au-delà de cet objectif macro, voici les questions auxquelles chaque Sabre est confronté alors que le camp démarre.

Jeff Skinner : Combien de temps peut-il continuer comme ça ?

Jeff Skinner entame sa saison à 31 ans avec un sommet en carrière de 82 points. Il a connu des saisons consécutives de 60 points pour la première fois de sa carrière. Son jeu devrait bien vieillir, et Don Granato a clairement eu un impact positif sur lui. Son contrat de 9 millions de dollars ressemblait autrefois à un albatros et est désormais beaucoup plus tolérable. Mais il reste quatre saisons à cet accord, alors pourra-t-il maintenir ce niveau de production ?

Casey Mittelstadt : Pourra-t-il conserver son solide résultat cette saison ?

Casey Mittelstadt a été l’un des meilleurs joueurs de Buffalo tout au long de la saison dernière. Il a récolté 17 points lors des 11 derniers matchs des Sabres et a récolté au moins un point dans 10 de ces matchs. Lorsque Tage Thompson a dû manquer du temps, Mittelstadt a centré la première ligne et s’est épanoui en jouant aux côtés de Skinner et Alex Tuch. Après avoir connu des difficultés en début de saison en tant que troisième trio, Mittelstadt a terminé avec un sommet en carrière de 59 points et a disputé les 82 matchs. S’il peut prolonger cela cette saison, une prolongation de contrat devrait être dans son avenir. La plus grande variable est de savoir si Granato le remettra dans le top six et permettra à ses compétences de meneur de jeu de briller auprès d’autres joueurs talentueux.

Tage Thompson : Peut-il en obtenir 50 ?

Lors de la tournée médiatique de la LNH à Vegas, Thompson a déclaré qu’il avait « faim » de 50 buts. Il y a un an, Thompson a signé une prolongation de contrat de sept ans d’une valeur de 50 millions de dollars, et certains se demandaient si les Sabres pariaient trop gros sur une année de production. Thompson a ensuite connu une année encore meilleure avec 47 buts et 47 passes décisives malgré des blessures à divers moments de la saison. Désormais, son contrat ressemble à une bonne affaire. Est-ce que ce que nous avons vu l’année dernière est son plafond ou a-t-il un autre équipement ?

Alex Tuch : À quel point peut-il être bon ?

Nous avons entendu toute la saison dernière que Granato avait expliqué à Tuch qu’il pouvait devenir un joueur offensif d’élite dans la LNH. Nous avons ensuite vu cela se concrétiser lorsque Tuch a marqué 36 buts et 79 points en 74 matchs. La seule chose qui a retenu Tuch au cours des dernières saisons a été la malchance des blessures. Il s’est blessé au pied à la fin de la saison dernière après avoir bloqué un tir. Son tir est sous-estimé et il a une combinaison de taille et de vitesse qui en fait une poignée à défendre. Certains se demandent s’il pourra répéter les chiffres offensifs d’il y a un an. Je me demande s’il peut faire encore mieux.

Dylan Cozens : Qui va jouer avec lui ?

Alors que Jack Quinn se remet d’une blessure à Achille, l’une des plus grandes questions auxquelles sont confrontés les Sabres est de savoir qui jouera sur ce deuxième trio avec Dylan Cozens et JJ Peterka. Mittelstadt pourrait jouer sur cette aile, à moins que Granato ne décide de briser la première ligne et de jouer contre Thompson avec Cozens. Victor Olofsson pourrait également être candidat. Cozens a montré l’année dernière qu’il pouvait porter un trio en inscrivant 31 buts et 37 passes décisives tout en jouant la majeure partie de la saison avec deux recrues sur son trio. Cozens pourrait atteindre un autre niveau de production offensive, mais Granato doit trouver la bonne combinaison pour cette ligne.

JJ Peterka : Peut-il porter son attaque du Championnat du monde dans la LNH ?

Peterka a été nommé meilleur attaquant du Championnat du monde après avoir terminé avec six buts et six passes décisives tout en menant l’Allemagne à une médaille d’argent. Nous avons vu comment une solide performance offensive au Championnat du monde a propulsé Cozens vers une meilleure saison en carrière l’année dernière. Peterka peut-elle suivre un chemin similaire ? Il a un chemin vers un rôle constant parmi les six premiers, et les Sabres chercheront quelqu’un pour prendre le relais pendant que Quinn est absent. Il a terminé la saison dernière avec 12 buts et 20 passes décisives. S’il parvient à atteindre ce total de buts dans les 20 ans, ce serait un bon coup de pouce pour Buffalo.

Jordan Greenway : Granato peut-il relancer son jeu ?

Jordan Greenway n’a récolté qu’une seule fois 30 points au cours d’une saison et c’était au cours d’une campagne de 56 matchs en 2020-21. Il est maintenant en bonne santé et a retrouvé Granato, qui l’a entraîné dans le cadre du programme de développement de l’équipe nationale américaine. Est-ce que cela lui suffira pour redevenir le joueur qu’il était il y a quelques années ? Maintenant qu’il fait partie de sa deuxième équipe, Greenway a plus de pression pour faire ses preuves.

Tyson Jost : À quelle fréquence jouera-t-il ?

Après avoir rejoint les Sabres en tant que demande de dérogation à la mi-saison, Tyson Jost s’est senti chez lui sur et hors de la glace à Buffalo. C’est pourquoi il a signé un autre contrat après avoir attendu jusqu’au début de l’agence libre. Mais il sera l’un des joueurs les plus intéressants à surveiller au camp. Pourra-t-il se tailler un rôle constant parmi les six derniers ou l’un des plus jeunes attaquants des Sabres réduira-t-il son temps de glace?

Zemgus Girgensons : Pourra-t-il enfin disputer un match de séries éliminatoires ?

Zemgus Girgensons a été l’un des joueurs les plus stables des Sabres au cours de la dernière décennie. Mais depuis son entrée dans la LNH en 2013, il n’a pas disputé un seul match des séries éliminatoires. Il est de retour avec un contrat d’un an et personne dans la salle ne mérite un match éliminatoire comme lui.

Kyle Okposo : Combien lui reste-t-il ?

Il ne fait aucun doute la valeur que Kyle Okposo apporte aux Sabres hors glace. Son leadership sera essentiel pour une jeune équipe qui entame une saison avec une pression importante pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Mais Okposo semble également déterminé à prouver qu’il a plus d’offensive dans son jeu que la saison dernière lorsque son total de buts est passé de 21 à 11 et son total de points de 48 à 28. La principale raison en est qu’il n’a pas joué. le jeu de puissance. Mais si Okposo parvient à trouver une légère augmentation de la production offensive, il pourrait donner un bon coup de pouce aux six derniers.



Les Sabres bénéficieront-ils d’un coup de pouce offensif du capitaine Kyle Okposo cette saison ? (Eric Hartline / USA aujourd’hui)

Victor Olofsson : Que peut-il apporter d’autre à part son tir ?

À la fin de la saison dernière, Olofsson était laissé de côté pour plusieurs matchs importants, car on ne pouvait pas compter sur lui pour jouer dans toutes les zones de la glace à cinq contre cinq. Nous savons qu’il possède un tir de classe mondiale, et c’est pourquoi il a marqué 28 buts la saison dernière. La question avec Olofsson, qui entame la dernière saison de son contrat avec un plafond de 4,75 millions de dollars, est de savoir s’il peut en faire assez loin de la rondelle pour conserver un rôle constant. Les Sabres ont deux joueurs dans leur pipeline, Jiri Kulich et Isak Rosen, qui pourraient offrir un avantage similaire en avantage numérique et se développent dans les autres domaines du jeu.

Peyton Krebs : Aura-t-il la possibilité de jouer avec plus de coéquipiers offensifs ?

Peyton Krebs a trouvé un rôle la saison dernière en ajoutant un peu d’énergie et de courage à son jeu. Il a mené les Sabres la saison dernière avec deux combats. Il est devenu un joueur fiable dans les deux sens en jouant entre Okposo et Girgensons. Mais Krebs est entré dans la ligue connu pour ses compétences de passe et de jeu haut de gamme. Ceux-là n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer parce qu’il n’a pas joué ce rôle. Granato lui fera-t-il suffisamment confiance pour porter une ligne défensive tout en jouant avec des ailiers plus offensifs ?

Jack Quinn : À quelle vitesse peut-il rebondir ?

Quinn semblait prêt à devenir un joueur offensif remarquable pour les Sabres cette saison avant de se blesser au tendon d’Achille au cours de l’été. Sa question est donc simple : à quelle vitesse pourra-t-il revenir sur la glace et combien de temps après pourra-t-il redevenir le joueur qu’il était avant la blessure ?

Lukas Rousek : Peut-il profiter de l’opportunité ?

Lukas Rousek avait fière allure lors des deux matchs qu’il a disputés avec les Sabres la saison dernière. Sa ténacité en échec-avant fait de lui le type de joueur que Buffalo pourrait utiliser davantage à l’avant. Les Sabres lui ont également fait sauter le camp des recrues pour se préparer au camp principal. Avec la blessure de Quinn, il reste une place disponible sur la liste. Rousek est au point de sa carrière où il devrait être prêt à saisir l’opportunité.

Matt Savoie : Dans combien de temps pourra-t-il revenir ?

Matt Savoie s’est blessé à l’épaule lors du dernier match des Sabres du tournoi des recrues. Il a déjà subi une blessure à l’épaule, donc les Sabres vont être prudents et il manquera du temps au début du camp d’entraînement. S’il évite une intervention chirurgicale, Savoie pourrait être sur la glace d’ici la fin de la pré-saison. Mais quoi qu’il en soit, cela aura un impact sur ses chances de sortir du camp.

Jiri Kulich : À quoi ressemble-t-il en dehors de la rondelle ?

Nous savons que Kulich est un buteur prolifique avec un tir de calibre LNH. Il l’a montré régulièrement à Rochester la saison dernière à seulement 18 ans. L’entraîneur des Americans de Rochester, Seth Appert, a déclaré avoir vu Kulich (et Rosen) jouer un « match masculin » lors du tournoi des recrues le week-end dernier. Le jeu de Kulich loin de la rondelle déterminera s’il débutera la saison à Rochester ou à Buffalo.

Isak Rosen : Est-il encore assez fort pour tenir tête aux joueurs de la LNH ?

Rosen a connu une saison impressionnante à Rochester l’année dernière. Cela n’a pas toujours été parfait, mais c’est en partie pourquoi il a grandi. Sa capacité à réagir à des situations défavorables et à apprendre à la volée était un signe encourageant pour ce qu’il peut devenir. La question est de savoir s’il deviendra ce joueur de la LNH cette saison. Il a été formidable lors des deux matchs qu’il a disputés au tournoi des recrues. Le véritable test sera de savoir si la force qu’il a ajoutée est suffisante pour tenir le coup au plus haut niveau.

Autres en compétition pour les places : Brandon Biro, Brett Murray

Brandon Biro et Brett Murray devront tous deux passer par des dérogations pour jouer pour Rochester cette saison. Biro a été l’un des meilleurs buteurs des Amerks la saison dernière malgré une saison écourtée par des blessures. Murray, quant à lui, est un attaquant puissant de 6 pieds 5 pouces qui pourrait apporter du muscle au bas de l’alignement des Sabres. Les deux joueurs ont 25 ans et atteignent donc un point critique de leur carrière.

(Photo du haut de Tage Thompson en fête avec ses coéquipiers : Joshua Bessex / Getty Images)