TAG Heuer s’associe à Nintendo pour une montre Mario Kart à 25 000 $

TAG Heuer s’est associé à Nintendo pour produire un Montre de luxe Mario Kart. Le prix à payer ? Eh bien, vous avez le choix entre deux montres, en fonction de votre budget : une montre à 4 300 $ ou une version à 25 600 $.

« Prêt à courir pour la ligne d’arrivée ? » TAG Heuer a demandé dans un Publication Instagram. “Nous sommes ravis d’annoncer le résultat de notre dernière collaboration avec Nintendo Europe : notre tout nouveau chronographe TAG Heuer Formul1 1 X Mario Kart en édition limitée.”

La montre présente un petit Mario dans son kart sur le cadran de la montre et un autre gravé au dos de la montre. Il arbore également de minuscules bonus sur la zone de date, comme l’étoile, la coquille bleue et le champignon ; le logo “Mario Kart” inscrit le long de la lunette ; et un bracelet de montre en cuir noir avec coutures rouges.

La version à 25 000 $ a un petit Mario de course, une coque bleue et un Bullet Bill sur le cadran tri-compax et un dos transparent.

Tu peux inscrivez-vous le 17 octobre pour obtenir un accès anticipé à la montre la moins chère en ligne le 20 octobre, ou inscrivez-vous pour recevoir des notifications pour la version à 25 000 $. Les inscriptions sont disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Espagne, en Italie, en Suisse et au Japon.

Ce n’est pas la première collaboration Nintendo de TAG Heuer ; la marque de montres de luxe a également introduit un Version Super Mario de sa smartwatch connectée l’année dernière.