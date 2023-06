TAG Heuer présente les éditions Connected Bright Black, Golden Bright

TAG Heuerjamais du genre à hésiter à créer Porter le système d’exploitation appareils que peu de gens peuvent se permettre, a introduit le Noir brillant et Doré brillant éditions de sa ligne Calibre E4 cette semaine. Sont-ils ridiculement cool et sexy? Oui. Puis-je m’en offrir un au prix de départ de 2300 $? Malheureusement non.

Pour les fans de l’apparence plus sombre, vous avez le Bright Black, avec du titane grade 2 revêtu de DLC dans un boîtier de 45 mm, tandis que l’option Golden Bright (boîtier en acier doré rose), est disponible dans un boîtier plus petit de 42 mm. En ce qui concerne l’apparence, nous ne pensons pas que vous puissiez faire un mauvais choix, cependant, Bright Black serait mon choix personnel.

Si vous n’êtes pas familier avec les montres Wear OS de TAG, ces modèles sont dotés d’écrans AMOLED, de chipsets Snapdragon Wear 4100+, d’une suite de capteurs et de logiciels, ainsi que d’une autonomie de batterie « toute la journée ».

Vous avez de l’argent qui brûle un trou dans votre poche ? Soyez mon invité, avec le prix du Bright Black indiqué jusqu’à 2750 $. Et TAG, si vous lisez et avez besoin d’un relecteur, je propose mes services. Nous avons une histoire ici à DL. 🙋

