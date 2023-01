TAG Heuer annonce trois nouveaux modèles de smartwatch Connected Calibre E4

La gamme de montres intelligentes TAG Heuer Connected Calibre E4 a été annoncée l’année dernière et la société présente maintenant trois nouveaux ajouts à la famille. Comme on pouvait s’y attendre, tous sont assez chers, l’option 42 mm étant la moins chère, au prix de 2 350 $.

Le 42 mm est plus petit que l’original mais utilise un écran de 1,28 pouces avec un panneau pratiquement sans lunette protégé par un dôme en verre saphir. C’est toujours un OLED, cependant, avec une résolution de 416 x 416px.

Le corps est composé d’un châssis en titane grade 2 revêtu de noir, ce qui en fait la smartwatch la plus légère de la société.

L’édition Golf de 42 mm, en revanche, présente le même corps, mais elle est également plus chère à 2 500 $ car elle est livrée avec trois balles de golf de marque TAG Heuer et deux paires de sangles. Un en cuir noir avec coutures vertes et un bracelet en caoutchouc blanc.

De plus, la montre “prend en charge” 40 000 terrains de golf dans le monde, permettant un suivi automatique sans aucune saisie manuelle. La montre peut suivre votre score, le club de golf que vous utilisez ainsi que votre emplacement sur le parcours de golf.

Le Caliber E4 Sports Edition est le plus cher du groupe, demandant 2 600 $, mais c’est aussi le plus gros. Il est dans un facteur de forme de 45 mm, tout comme les modèles Connected Caliber E4 actuels, avec une lunette en céramique autour de l’écran OLED de 1,39 pouces 454 x 454px et un bracelet en caoutchouc respirant adapté au sport.

Sur le plan logiciel, l’édition Sport offre la fonction Trail & Hiking, tirant parti du baromètre de la montre et évaluant ses performances.

TAG Heuer rendra les trois modèles disponibles plus tard ce mois-ci et promet de les mettre à jour vers Wear OS 3, une fois que Google commencera à semer le nouveau logiciel.