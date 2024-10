Tafur : Pourquoi le mariage Davante Adams-Raiders était mauvais dès le début

Il y a deux ans et demi, les Raiders de Las Vegas ont échangé contre Davante Adams. C’était un grand jour. Il y avait peut-être des ballons. Ils ont renoncé à un choix de première et de deuxième ronde pour obtenir l’un des receveurs d’élite de la ligue, et certains membres des médias en ont été très enthousiasmés.

Mais les Raiders n’ont même jamais reniflé les séries éliminatoires, encore moins le Super Bowl, et de mauvaises décisions et un manque général de succès ont érodé la relation au point qu’Adams a très probablement joué son dernier match pour les Argent et Noirs.

Selon une source de la ligue, Adams a demandé un échange lundi, un jour après que les Raiders aient battu les Browns de Cleveland sans lui. Adams était blessé aux ischio-jambiers, mais apparemment, ses sentiments ont été blessés lorsque l’entraîneur Antonio Pierce a aimé une publication Instagram insinuant qu’Adams pourrait être échangé. Pierce n’a pas dit si c’était une erreur ou non ; il doit s’adresser aux médias mercredi à 10 heures du matin. Mais même s’il s’agissait d’un accident, un échange réglerait un problème avec Pierce qui persiste depuis le camp d’entraînement – ​​et avec l’organisation bien avant cela.

ALLER PLUS PROFONDE Adams des Raiders demande un échange et aborde la situation d’Antonio Pierce

Vous voyez, Adams et les Raiders n’ont jamais été sur la même longueur d’onde. Cela couvre deux régimes de front-office et six quarts partants lors des 37 matchs d’Adams avec la franchise.

Adams a signé l’échange avec les Raiders en partie parce qu’il a grandi en tant que fan de l’équipe à East Palo Alto, en Californie – mais surtout parce qu’il voulait jouer avec son bon ami et quart-arrière universitaire à Fresno State, Derek Carr. Le directeur général Dave Ziegler et l’entraîneur Josh McDaniels ont non seulement échangé deux choix premium contre Adams, mais ont également accordé à Carr une prolongation de contrat et signé Chandler Jones, agent libre, pour signaler qu’ils étaient tous présents.

Mais… ils ne l’étaient pas. Il y avait des trous dans l’alignement, et Ziegler et McDaniels se sont aigris contre Carr au point où ils l’ont mis sur le banc pour les deux derniers matchs de la saison 2022. Ils ont fini par éliminer le leader de tous les temps de la franchise en termes de verges par la passe sans rien obtenir en retour.

Adams a essayé de dire les bonnes choses, mais il a commencé à perdre patience lorsque McDaniels a recruté Jimmy Garoppolo comme quart-arrière partant en 2023. Ses coéquipiers ont toujours aimé Garoppolo, mais cette version – celui qui a échoué à un examen médical lors de sa signature, avait besoin opération du pied et n’a ensuite pas pu délivrer des passes précises – c’était difficile à digérer pour le six fois receveur du Pro Bowl.

Une défaite contre les Lions de Détroit la veille d’Halloween a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Adams, qui a claqué son casque sur le gazon pendant le match, et, il s’est avéré, pour le propriétaire Mark Davis, qui a renvoyé Ziegler et McDaniels le lendemain. Pierce, auparavant entraîneur des secondeurs, a été promu entraîneur-chef par intérim et il a immédiatement mis Garoppolo sur le banc pour la recrue Aidan O’Connell.

Adams avait une équipe de tournage qui le suivait la saison dernière pour le documentaire Netflix « Receiver », et son affirmation dans l’émission selon laquelle il avait « signé » sur le banc Garoppolo en a contrarié certains dans le bâtiment des Raiders. (Il utiliserait à nouveau la même phrase après que Gardner Minshew II ait battu O’Connell pour le poste de quart-arrière titulaire en août.) Adams et les membres de sa famille ont également pris quelques clichés verbaux sur Garoppolo dans l’émission.

Certains ont vu Adams se mettre parfois devant l’équipe, et de nombreux coéquipiers ont levé les yeux au ciel sur la façon dont il s’est présenté dans la série. Il y a eu beaucoup de bouderies dramatiques et de discussions « moi » au lieu de « nous » qui n’ont pas été bien accueillies lors de la diffusion de l’émission juste avant le camp d’entraînement cet été.

Bulletin d’information de Scoop City Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

Adams avait parlé d’une « nouvelle liste » pas plus tard qu’en juillet, mais pendant le camp d’entraînement et la pré-saison, on avait l’impression que quelque chose n’allait pas. Adams a quitté l’équipe pendant le camp pour la naissance de son premier fils, et alors que l’équipe pensait que ce ne serait que pour quelques jours, Adams est parti pendant 10 jours. Puis, quand il est revenu, il a dit qu’il ne voulait pas jouer. lors du deuxième match préparatoire. (Il n’a pas sali son uniforme lors de la pré-saison depuis 2017.)

Pierce a été informé de la préférence d’Adams le lendemain et a répondu : « Non, si tu es en bonne santé, tu joueras. »

Devinez qui s’est blessé le lendemain ?

Adams souffre maintenant d’une blessure légitime aux ischio-jambiers et il était de toute façon peu probable qu’il joue dimanche contre les Broncos de Denver. Il est regrettable que beaucoup sur les réseaux sociaux aient pensé qu’il prenait une « décision commerciale », grâce aux commentaires de Pierce après une défaite embarrassante de la troisième semaine contre les Panthers de la Caroline. L’entraîneur a ouvertement remis en question les efforts de ses joueurs – une erreur, a-t-il admis plus tard. Et même si Adams n’a pas bien joué dans ce match, totalisant seulement quatre réceptions sur neuf cibles pour 40 verges, il semblait que Pierce faisait plutôt référence à plusieurs joueurs défensifs (le demi de coin Jack Jones était sur le banc pour le premier quart contre les Browns).

Pour être clair, Pierce aimer la publication Instagram était une autre erreur. Quelle que soit sa culpabilité ou son intention, ce genre de chose ne peut tout simplement pas arriver. Je ne peux pas imaginer Andy Reid passer une grande partie de son temps libre sur les réseaux sociaux.

« C’est toujours une sorte de drame », a déclaré Adams lors de son apparition hebdomadaire payante dans l’émission « Up & Adams ». « Mais, en fin de compte, 17 ans ne crée rien de tout cela. »

3x All Pro WR Davante Adams s’adresse à son HC Antonio Pierce en aimant un message suggérant qu’Adams sera échangé… « Je n’ai pas eu de nouvelles de lui (Pierce)… Je ne sais pas vraiment de quoi il s’agit. »@heykayadams @tae15adams @Raiders pic.twitter.com/xMusj9nMFx – En haut et Adams (@UpAndAdamsShow) 1 octobre 2024

Les Raiders ont en effet été ridicules télénovela depuis deux décennies maintenant, mais Adams n’est pas une victime innocente. Il a parlé de ses frustrations et de la possibilité de retrouver régulièrement l’ancien quart-arrière des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, depuis deux ans maintenant, et il pourrait bientôt avoir sa chance si les Jets de New York offrent aux Raiders un choix de deuxième ou de troisième ronde.

ALLER PLUS PROFONDE Des retrouvailles Davante Adams-Aaron Rodgers ? Pourquoi les Jets sont les favoris à échanger contre le receveur

Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Les Raiders avaient une fiche de 6-11 en 2022 et de 8-9 la saison dernière. Cette année, neuf victoires semblent être le meilleur des cas après une approche mesurée d’agent libre du nouveau directeur général Tom Telesco et quelques blessures de fin de saison en défense.

Adams en a assez. Et qu’ils l’échangent cette semaine ou plus près de la date limite des échanges du 5 novembre, Pierce et les Raiders aussi.

(Photo : Ethan Miller/Getty Images)