Tado Balance pourrait réduire l’utilisation du chauffage de 38 % – mais il y a un hic

Avec la flambée des prix du carburant et l’augmentation des factures, les clients recherchent d’autres moyens d’économiser de l’argent. Une nouvelle fonctionnalité de Tado peut offrir de l’aide – pour certains.

Aujourd’hui, Tado lance Tado Balance, qui tire parti du fait que les coûts énergétiques varient tout au long de la journée. Il fonctionne avec tous les tarifs selon l’heure d’utilisation et est disponible dans toute l’Europe. Allez simplement dans l’application Tado et vous pourrez la trouver dans la section des compétences.

L’équilibre est une fonction d’arrière-plan qui aide les clients à profiter de l’évolution des prix quotidiens de l’énergie en préchargeant les réservoirs d’eau chaude ou en préchauffant ou en pré-refroidissant les pièces à des moments où le coût est plus bas afin que les clients puissent surmonter les périodes où l’énergie est plus chère. Ceci est similaire au fonctionnement des chargeurs de VE (véhicules électriques), en se synchronisant aux tarifs et en ne rechargeant votre voiture que la nuit ou lorsque c’est moins cher.

Tado estime que, alors que son client moyen peut économiser 22 % sur ses factures au cours de sa première année, l’activation de cette fonction pourrait aider les utilisateurs à économiser beaucoup plus – jusqu’à 38 %, ce qui est évidemment un montant extrêmement important.

Deux réglages sont proposés : Eco, qui vous apportera un maximum d’économies, et Confort, qui optimisera la température de votre logement, selon vos préférences.

Mais nous avons mentionné un hic, et le voici : Tado Balance ne fonctionne qu’avec des pompes à chaleur air-air et des climatiseurs. À ce stade, seuls 5 à 7 % des bâtiments dans le monde sont chauffés à l’aide de la technologie des pompes à air.

L’autre problème est que Balance n’est pas gratuit : c’est un service d’abonnement complémentaire qui vous coûtera 3,99 £ par mois ou 29,99 £ par an.

