Tadej Pogacar scelle efficacement son deuxième titre consécutif au Tour de France

Tadej Pogacar est pratiquement devenu champion du Tour de France 2021 samedi alors que le coureur des Émirats arabes unis protégeait sa large avance au classement général du contre-la-montre de l’étape 20, avant la traditionnelle course finale à Paris.

Wout van Aert a remporté le contre-la-montre, mais la solide course du champion en titre Pogacar signifie qu’il n’a qu’à franchir la ligne d’arrivée des Champs-Elysées avec le peloton lors de la 21e et dernière étape de dimanche pour conserver le légendaire maillot jaune de vainqueur de la plus grande course cycliste du monde. .

Pogacar a remporté trois étapes sur le chemin de ce triomphe dominant d’une manière qui rappelle les anciens champions Alberto Contador et Chris Froome, forts à la fois dans les contre-la-montre et les montagnes.

Il remportera également les prix du meilleur coureur des moins de 25 ans et du maillot à pois du roi de la montagne, un triplé qu’il a également réalisé lors de ses débuts l’an dernier.

Les trois premiers au classement général sont restés les mêmes après la course de 30 km lors d’un jour férié torride samedi alors que les fans tapageurs ont envahi le bord des routes jusqu’aux jolis vignobles de Saint-Emilion.

Jonas Vingegaard de Jumbo entame la dernière journée en deuxième position, tandis que Richard Carapaz d’Ineos est troisième.

Une deuxième place pour l’équipe néerlandaise Jumbo est une sorte de triomphe après que leur leader Primoz Roglic a lourdement chuté en début de course. Ils ont également remporté trois étapes, même si seuls quatre des huit coureurs ont atteint l’étape finale.

Mais une troisième place pour la formation britannique Ineos, sans victoire d’étape, a une odeur de fin d’ère après que l’échec de 2020 ait été imputé au mal de dos d’Egan Bernal. La formation britannique s’est lancée dans cette course avec quatre co-leaders dans l’espoir de remporter un huitième titre en dix ans.

