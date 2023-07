Tadej Pogacar remporte le duel au sommet du Tour de France avec Jonas Vingaard

Tadej Pogacar a déclenché une vitesse dévastatrice pour remporter la sixième étape du Tour de France jeudi, mais le champion en titre Jonas Vingaard a pris la tête du classement général avec 25 secondes d’avance sur le Slovène.

Lors de la première arrivée au sommet du Tour, le leader de l’équipe UAE Pogacar a fait faillite avec 2 km à faire et a terminé 24 secondes devant Vingaard. Le leader du jour Jai Hindley occupe désormais la troisième place.

Sur la course de 144,9 km de Tarbes à Cauterets dans les Pyrénées luxuriantes, l’équipe néerlandaise Jumbo-Visma a cherché à avoir le facteur X de Wout Van Aert agissant en tant que sherpa de Vingaard avec Pogacar isolé de ses coéquipiers.

Mais à 4 km de l’arrivée, Van Aert s’est décollé et s’est presque renversé après ses efforts sur une section en pente de 10 %.

Vingegaard et Pogacar ont pris les devants seuls après avoir laissé tomber tout le monde de l’échappée de la journée sur le haut col du Tourmalet.

Lorsque Pogacar a déménagé avec les foules au bord de la route quittant les passages les plus étroits, Vingeard s’est désespérément accroché alors que le Slovène s’éloignait pour une victoire morale.

« Je suis vraiment content d’avoir une seule victoire d’étape, vous ne pouvez pas être arrogant », a déclaré Pogacar, 24 ans.

« Quand Jumbo a commencé à tirer, j’étais prêt à faire mes valises et à rentrer chez moi », a-t-il déclaré.

« Wout (van Aert) va plus vite que la voiture du chef de course. Mais j’ai joué intelligemment et je me suis dit qu’il ne fallait pas abandonner, à ce moment-là, j’ai juste tenu bon. »

Pogacar a bien commencé le Tour, mais Vingaard a riposté lors de la cinquième étape avant que ce nouvel épisode passionnant de leur duel fratricide n’offre un tarif plus captivant.

Le champion en titre Vingaard et le double vainqueur Pogacar ont été présentés comme les stars du Tour et cela se révèle être le cas.

« C’est un Tour de France passionnant », a déclaré Vingaard. « Les six premiers jours ont été difficiles, le départ au Pays basque l’a rendu incroyable.

« Tout d’abord, je suis content d’être de retour sous le maillot jaune », a déclaré le Danois.

« Tadej était juste plus fort aujourd’hui et il méritait de gagner. »

Les 15 minutes de gloire du leader du jour au lendemain Hindley ont été scellées sur les 17 km du plus haut sommet du Tour à ce jour, le Col du Tourmalet.

L’Australien a payé ses efforts dans l’échappée de la cinquième étape et a ralenti le rythme alors que Vingaard posait le marteau.

Un spectateur intéressé était Emmanuel Macron, le président français rejoignant le directeur du Tour Christian Prudhomme dans la voiture suivant les leaders de la course.

Le coureur américain Neilson Powless de l’équipe Education First a repris le maillot à pois de l’ascension grâce à sa présence jusqu’au Tourmalet.

Les ascensions du Col d’Aspin et du Col du Tourmalet ont marqué la sixième étape comme l’épreuve la plus difficile à ce jour.

Vendredi, la septième étape emmène le Tour loin des Pyrénées et à travers les vignobles de renommée mondiale de la région de Bordeaux.

« C’est plat, super plat et facile à contrôler pour les équipes de sprinteurs », a déclaré jeudi à l’AFP le concepteur de course Thierry Gouvenou.

Il y a une longue ligne droite de 2 km en crêpes garantissant une arrivée massive au sprint massif à Bordeaux où le sprinteur britannique Mark Cavendish pourrait écrire son propre chapitre en remportant une 35e victoire d’étape record.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)