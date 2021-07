Tadej Pogacar écrase l’étape 5 Time Trail, Mathieu van der Poel s’accroche au jaune

Tadej Pogacar a refusé à Stefan Kung une première victoire d’étape sur le Tour de France avec une victoire éclatante dans le contre-la-montre de l’étape 5 alors que Mathieu van der Poel a creusé profondément pour conserver le maillot jaune à Laval. Le Néerlandais Van der Poel mène désormais le champion en titre slovène de huit secondes après avoir réalisé le cinquième meilleur temps dans la course contre la montre de 27,2 km.

Laval Espace Mayenne, France, 30 juin 2021 : l’histoire semblait se répéter alors que Tadej Pogacar a enfilé une combinaison blanche et a humilié l’ensemble du peloton du Tour de France lors d’un contre-la-montre – mais cette fois-ci, contrairement à la fatidique étape 20 de l’année dernière course, le Slovène ne s’est pas retrouvé avec le maillot jaune.

La victoire dans la course contre la montre de 27,2 km entre Changé et Laval a vu le champion en titre Pogacar (UAE-Team Emirates) passer à moins de huit secondes de Mathieu van der Poel après que le Néerlandais d’Alpecin-Fenix ​​ait défendu son maillot jaune avec courage et détermination mercredi.

Stefan Kung (Groupama-FDJ) semblait prêt à remporter une première victoire d’étape sur le Tour jusqu’à ce que Pogacar, 22 ans – le sixième-dernier coureur sur la rampe – n’ait tout mis en œuvre pour enregistrer un temps d’exactement 32 minutes pour confiner le Champion de Suisse TT à la deuxième place par 19 secondes.

Le Danois Jonas Vingegaard a pris la troisième place à 27 secondes devant son coéquipier Jumbo-Visma Wout van Aert, qui était trois secondes plus loin derrière Pogacar, qui a parcouru le parcours légèrement bosselé à une vitesse moyenne de 51 km/h.

Van der Poel avait encore environ quatre kilomètres de son contre-la-montre à parcourir au moment où Pogacar avait éliminé Kung de la sellette – et bien qu’il ait affirmé qu’il s’attendait à concéder la tête de la course avant l’étape, le joueur de 26 ans a défendu vaillamment le maillot jaune en signant le cinquième meilleur temps de la journée, à 31 secondes de Pogacar.

Van Aert a grimpé d’une place à la troisième place, à 30 secondes de son grand rival Van der Poel, tandis que le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) a chuté à la quatrième place, à 48 secondes de retard, après avoir concédé 1:11 à Pogacar.

« Aujourd’hui a été une très bonne journée pour moi », a déclaré Pogacar après une quatrième victoire d’étape en carrière sur seulement son deuxième Tour. « Je n’ai commis aucune erreur. C’était un temps parfait. Malheureusement, certains coureurs avaient des routes mouillées mais j’avais des conditions parfaites . J’avais un bon rythme et un bon rythme. L’objectif était de ne pas perdre de temps et je suis excité pour le reste du Tour. »

Primoz Roglic, vice-champion de Jumbo-Visma l’an dernier, et Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ont tous deux limité leurs pertes suite à leurs chutes plus tôt dans la course. Roglic a terminé à 44 secondes de son compatriote pour la septième place – assez pour se hisser dans le top 10 – tandis que le Gallois Thomas a gagné six places pour se classer 12e à 1:54 après avoir réalisé le 16e meilleur temps.

Ailleurs dans un énorme bouleversement sur le classement général, le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana-PremierTech) s’est hissé à la cinquième place, le Colombien Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) à la septième et le débutant Vingegaard à la huitième. L’Equateur Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) est passé de la troisième à la neuvième place après avoir terminé à 1:44 tandis que le Néerlandais Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) a chuté hors du top 10 après avoir accordé cinq secondes supplémentaires à Carapaz.

Ce n’était pas tout à fait une bonne nouvelle pour UAE-Team Emirates, dont le pilote américain Brandon McNulty s’est écrasé tôt et a terminé à la dernière place, près de sept minutes de retard sur son coéquipier Pogacar.

Un autre coureur des Émirats arabes unis, le Danois Mikkel Bjerg, a établi le premier temps de référence sur un parcours qui ne comportait aucune montée mais trois difficultés en montée. Bjerg a passé une longue période dans l’enceinte du vainqueur après qu’une longue période de forte bruine ait rendu le parcours glissant – provoquant l’accident de McNulty et voyant le spécialiste suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) presque heurter le pont dans un virage serré à droite.

La pluie s’est arrêtée et les routes se sont asséchées juste à temps pour le compatriote de Bissegger, Kung, le champion d’Europe TT, qui a dépassé trois de ses hommes de minute en route pour établir un temps qui semblait peu susceptible d’être égalé.

Mais Pogacar est arrivé et a prouvé que le TT de l’année dernière jusqu’à La Planche des Belles Filles n’était pas un hasard. Tout en étant épargné du fardeau de prendre la tête de la course si tôt dans le Tour, Pogacar a admis qu’il n’était pas contre l’idée de succéder à Van der Poel. « J’adorerais avoir le maillot jaune mais ça a l’air super sympa sur Mathieu donc ça va », a-t-il déclaré, diplomatiquement.

Le Tour se poursuit jeudi avec l’étape 6 de 160 km de Tours à Châteauroux, où Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) a remporté sa première étape du Tour il y a 13 ans en 2008. Compte tenu de la résurgence du Manxman, le maillot vert de 36 ans va prendre quelques battant dans ce qui devrait être la finale du sprint massif devant les routes plus vallonnées précédant les Alpes.

Avec le champion en titre Pogacar à seulement huit secondes du sommet, la 108e édition du Tour de France a bel et bien commencé.

L’action du Tour De France – Étape 6 – Tours – Châteauroux peut être regardée EN DIRECT sur EUROSPORT et EUROSPORT HD à partir de 17h15 (17h15 IST) le jeudi 1er juillet 2021. La chaîne Eurosport peut désormais être diffusée en direct sur l’application découverte+.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici