Tadao Ando dévoile le design d’un complexe résidentiel de luxe à Dubaï

L’architecte japonais Tadao Ando a dévoilé les plans des résidences Armani Beach à Palm Jumeirah, un complexe résidentiel de luxe situé en bord de mer à Dubaï.

Conçu en collaboration avec le développeur de Sharjah Arada et entreprise de luxe

Le groupe Armanile bâtiment de 8 361 mètres carrés accueillera 53 logements.

Architecte lauréat du prix Pritzker Architecture Ando’La proposition de s présente une façade en verre et en béton, percée d’une ouverture semi-circulaire. Il sera également bordé de terrasses incurvées donnant sur une piscine au rez-de-chaussée et une plage privée adjacente.

Il devrait être achevé d’ici fin 2026.

Les résidences Armani Beach à Palm Jumeirah comprendront des maisons allant de deux à cinq chambres, ainsi que des penthouses et deux suites présidentielles.

Pour aider à établir un lien avec l’océan, toutes les maisons comprendront de grandes zones vitrées offrant de vastes vues vers l’extérieur.

Tadao Ando dévoile MPavilion basé sur la « géométrie pure »

Les résidents auront accès à un spa, une salle de réception polyvalente, un salon à cigares, une salle de cinéma et une salle de jeux pour enfants, ainsi qu’à une terrasse paysagée.

“L’architecture de ce lieu merveilleux est conçue pour poursuivre une continuité visuelle et expérientielle entre l’intérieur et le paysage marin qui entoure le projet, avec le jeu d’ombre et de lumière contribuant à créer une séquence dynamique depuis l’arrivée jusqu’aux espaces publics et enfin à chaque résidence impeccable”, a déclaré Ando.

Les intérieurs seront conçus par Le groupe Armaniqui permettra aux résidents de choisir entre une palette intérieure sombre ou claire pour leur maison.

Ando a déclaré que le projet marque la poursuite de sa collaboration à long terme avec la maison de couture de luxe Armani, qui a débuté en 2001 avec la conception du siège social d’Armani, le Teatro Armani, à Milan.

“Je suis fier de renouveler notre partenariat de longue date avec Giorgio Armani pour réaliser un projet qui rassemble la nature et l’architecture, produisant un espace spectaculaire dans lequel vivre”, a déclaré Ando.

Selon le vice-président de Arada Khaled bin Alwaleed Al Saud, la proposition visera à présenter « un nouveau standard pour le marché immobilier haut de gamme de Dubaï ».

D’autres projets à venir à Dubaï incluent le premier gratte-ciel résidentiel de marque Mercedes-Benz et un vaste terminal vertiport pour les « services de taxi aérien ».

Les images sont une gracieuseté d’Arada.