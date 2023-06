Manchester United a connu sa meilleure saison depuis la campagne 2016/17 avec Erik ten Hag à la barre, le Néerlandais menant les Red Devils à une victoire en Coupe de la Ligue, troisième en Premier League et, bien sûr, la finale de la FA Cup contre Manchester City .

La Coupe de la Ligue est le premier trophée que Manchester United a remporté depuis la Ligue Europa en 2017, et tandis que les supporters espèrent des triomphes plus prestigieux dans les années à venir, les signes sont positifs pour l’avenir de Ten Hag au club.

Fred est quelqu’un qui a participé à 55 des matchs de Manchester United jusqu’à présent cette saison, et le Brésilien a offert un aperçu des détails du succès de Ten Hag au club depuis son arrivée d’Ajax à l’été 2022.

« Il lit le jeu extraordinairement bien et est si sage sur le plan tactique », a déclaré Fred QuatreQuatreDeux. « Au-delà de cela, il sait naviguer dans les coulisses avec l’équipe, sachant aider les joueurs dans les moindres détails.

« Je peux voir qu’il a déjà eu un impact énorme sur le club et qu’il est un élément clé de notre routine. Il se soucie vraiment de la qualité de la nourriture que nous consommons en tant qu’athlètes de haut niveau. Nos résultats montrent cette amélioration.

« Je pense que je me suis beaucoup amélioré depuis son arrivée. Il aime le bon football et il essaie de le mettre en œuvre, dès le début. Une chose qu’il souligne, c’est l’idée de rendre notre jeu aussi intense que possible, car c’est ainsi que pour réussir en Premier League, où la qualité seule ne vous fera pas gagner des matchs.

« Peut-être que cet objectif d’avoir un football intense vient de l’école de football néerlandaise. J’aime ça, car cela correspond à mon style de jeu. Il s’en soucie tellement. »

Fred continue, suggérant que cette vision employée par Ten Hag est claire pour l’équipe.

« Chaque membre de l’équipe est conscient de ce que nous devrions et ne devrions pas consommer pour être performant au plus haut niveau. C’est un élément crucial du jeu moderne – tout comme la qualité du sommeil – nous faisons donc de notre mieux pour en récolter les fruits. «