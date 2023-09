Tactiques de la Ryder Cup : quelle différence les capitaines d’Europe et des États-Unis peuvent-ils faire au profit de leur équipe ? | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La plus grande rivalité du golf se ravivera à nouveau cette semaine alors que l’Europe affrontera les États-Unis lors de la Ryder Cup, en direct exclusivement sur Sky Sports.

La plus grande rivalité du golf se ravivera à nouveau cette semaine alors que l’Europe affrontera les États-Unis lors de la Ryder Cup, en direct exclusivement sur Sky Sports.

Quelle influence un capitaine peut-il avoir sur une équipe de Ryder Cup ? Nous examinons certains des rôles qu’ils jouent, les options dont ils disposent et comment ils peuvent aider leurs joueurs à atteindre la gloire…

Quel format faut-il privilégier en premier ?

Le capitaine peut décider quel format sera joué en premier, l’Europe commençant traditionnellement par quatre balles pour les Ryder Cups à domicile, mais commençant plutôt par des foursomes pour la première fois depuis 1993.

« Il s’agit simplement d’une analyse approfondie des statistiques de l’équipe », a expliqué le capitaine européen Luke Donald. « Au sein de notre équipe, nous avons l’impression d’avoir des couples à quatre très forts, des couples potentiels. Nous avons l’impression que nous sommes juste légèrement plus forts statistiquement entre les quatuors et les quatre balles.

Zach Johnson et Luke Donald seront capitaines des deux équipes lors de la Ryder Cup de cette année à Rome

« Dans la Ryder Cup, vous voulez démarrer rapidement. Les vice-capitaines et moi avons décidé que c’était la meilleure façon de procéder, commencer par des quatuors. C’est aussi simple que cela, en fait. Nous avons l’opportunité d’envoyer quatre joueurs. des duos très solides et j’espère prendre rapidement les devants. »

Comment les capitaines sélectionnent-ils leur équipe ?

L’équipe Europe et l’équipe américaine disposaient de six choix de capitaine pour compléter leur alignement, avec une combinaison de facteurs pris en compte lors de la nomination des joueurs qui accompagneront les qualifications automatiques.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le capitaine de l’équipe européenne de la Ryder Cup, Luke Donald, conseille de ne pas trop lire lors des entraînements de mardi matin et ajoute qu’il n’a pas l’intention de se faire tatouer la Ryder Cup si l’Europe remporte la compétition ! Le capitaine de l’équipe européenne de la Ryder Cup, Luke Donald, conseille de ne pas trop lire lors des entraînements de mardi matin et ajoute qu’il n’a pas l’intention de se faire tatouer la Ryder Cup si l’Europe remporte la compétition !

« Six choix vous donnent la possibilité de constituer une équipe adaptée au parcours de golf, aux formats et à la salle d’équipe », a déclaré le capitaine américain de la Ryder Cup, Zach Johnson.

Donald a ajouté : « Vous voulez examiner les six qui se sont automatiquement qualifiés et essayer de trouver des paires parmi ceux-ci grâce à des statistiques et des confrontations de personnalité. Vous regardez ce que le parcours exige et les personnes qui ont réussi sur le parcours de golf. , aussi. »

Ryder Cup Golf en direct Vivre de

Combien les joueurs doivent-ils jouer ?

Cela peut être un exercice d’équilibre difficile entre avoir les paires les plus fortes sur le parcours et limiter le risque d’épuisement des joueurs, avec la possibilité de jouer jusqu’à 90 trous sur une période de trois jours si les matchs des cinq sessions tiennent la distance.

Aucun joueur de ce siècle n’a été contraint de s’absenter lors de chacune des deux premières journées, tandis que seuls trois des 24 golfeurs impliqués dans la victoire record des États-Unis en 2021 ont fini par jouer dans les cinq séances.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le capitaine de l’équipe Europe Ryder Cup, Luke Donald, nous donne un aperçu des coulisses de l’espace de son équipe sur le parcours de golf Marco Simone. Le capitaine de l’équipe Europe Ryder Cup, Luke Donald, nous donne un aperçu des coulisses de l’espace de son équipe sur le parcours de golf Marco Simone.

« Je pense qu’il y a des gars qui pourraient certainement faire ça [play five sessions], et nous l’avons fait dans le passé », a ajouté Donald. « Il n’est pas exclu que certaines personnes jouent à cinq. Je doute fort que quelqu’un ne joue pas avant les simples de dimanche. »

Où un capitaine devrait-il mélanger ses recrues avec des noms de stars ?

L’équipe Europe et l’équipe américaine auront chacune quatre recrues à leur disposition pour la compétition de cette année, l’ancien capitaine vainqueur de la Ryder Cup, Paul McGinley, expliquant pourquoi il est si important de les intégrer dans une équipe.

« Je pense que vous utilisez ce qui a fonctionné dans le passé comme base, McGinley a déclaré à Sky Sports. « Vous avez de jeunes joueurs qui arrivent et il est important de ne pas rompre des partenariats éprouvés afin d’intégrer des jeunes. Vous devez le faire de manière constructive.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Luke Donald dit que son équipe de Ryder Cup peut s’inspirer du succès de l’équipe européenne lors de la Solheim Cup Luke Donald dit que son équipe de Ryder Cup peut s’inspirer du succès de l’équipe européenne lors de la Solheim Cup

« Il est facile de se perdre en travaillant trop dur sur les rookies. En fin de compte, ce sont vos meilleurs joueurs qui remporteront ces événements pour vous. Ils sont la clé et il est important qu’ils forment des partenariats très solides et qu’ils soient correctement engagés dans la tâche. devant.

« Il ne s’agit pas de traiter tout le monde exactement de la même manière. En théorie, c’est ce que vous voulez faire, mais en réalité, vous penchez vers les meilleurs joueurs qui supportent la charge de travail pour gagner le plus de points. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le capitaine de l’équipe américaine, Zach Johnson, décrit la Ryder Cup comme le « meilleur événement sportif du golf » avant le début de la compétition de cette année qui débute vendredi à Rome. Le capitaine de l’équipe américaine, Zach Johnson, décrit la Ryder Cup comme le « meilleur événement sportif du golf » avant le début de la compétition de cette année qui débute vendredi à Rome.

Les capitaines devraient-ils modifier leurs plans ?

Suzann Pettersen a parlé avant la Solheim Cup d’avoir des plans B, C et D, bien que McGinley met en garde contre le fait d’essayer d’apporter des changements importants trop rapidement si vous prenez du retard dans une épreuve par équipe.

« Vous avez un plan et vous ne réagissez absolument pas de manière excessive », a expliqué McGinley. « Nous avons perdu la première séance à Gleneagles et il était important, en tant que capitaine, que je ne montre pas le langage corporel d’être déprimé, désemparé, inquiet.

« Il s’agit de ‘c’était une séance, nous passons à la suivante et nous avons un plan en place’. Comme tous les plans, il doit y avoir des imprévus et vous avez certainement préparé votre stand pour le premier jour.

« Vous ne faites pas de changements dans le jeu, c’est à ce moment-là que vous prenez des décisions irréfléchies trop rapidement sans y réfléchir. En fonction du score après cette première journée, soit vous poursuivez le plan que vous avez mis en place, soit vous utilisez l’une de vos éventualités. «

Ryder Cup Golf en direct Vivre de

Comment éviter d’ennuyer les joueurs ?

Il peut être difficile d’inclure chaque joueur autant qu’il le souhaiterait, Dame Laura Davies admettant que la force de la profondeur dans les équipes rend désormais encore plus difficile de plaire à tous.

« Auparavant, certains joueurs ne jouaient probablement qu’un seul match », a expliqué Davies. « Si cela se produit cette semaine, les joueurs savent que ce n’est pas un affront pour eux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Dame Laura Davies rejoint Dharmesh Sheth sur le 18e trou du parcours Marco Simone où elle prédit que la Ryder Cup de cette année sera terminée. Dame Laura Davies rejoint Dharmesh Sheth sur le 18e trou du parcours Marco Simone où elle prédit que la Ryder Cup de cette année sera terminée.

« Pour équilibrer les duos, il suffit parfois d’être un peu impitoyable. Comme je l’ai dit, les bons joueurs vont être laissés de côté. Et on ne sait jamais, une fois vendredi commencé, il peut y avoir des blessures. , ou peut-être que le formulaire de quelqu’un n’est pas tout à fait correct. Il est très flexible. »

McGinley a ajouté : « Ce qui est vraiment important dans n’importe quelle équipe, c’est l’ambiance et l’énergie, et cela se lit à travers le langage corporel des joueurs. La chose vraiment importante est d’avoir un état d’esprit positif – de l’adopter, surtout en jouant devant chez soi. foule. »

Ryder Cup Golf en direct Vivre de

Comment les équipes devraient-elles aligner leurs simples du dimanche ?

Rory McIlroy est sorti premier pour l’Europe lors de la dernière journée de chacun des trois derniers simples de la Ryder Cup, perdant des matchs consécutifs en 2016 et 2018 avant de remporter son match il y a deux ans, avec l’ordre dans lequel les joueurs sont envoyés. les célibataires sont généralement déterminants dans l’issue de l’événement.

« Une chose que nous avons apprise par expérience et qu’il ne faut jamais faire est de placer ses joueurs les plus faibles, ou ceux qui ne sont pas en forme, au sommet », a expliqué le capitaine de 2014, McGinley. « Nous avons tous vu la valeur de l’élan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy dit qu’il n’a aucun problème avec les fans qui chahutent les joueurs à la Ryder Cup, la décrivant comme « faisant partie » du tournoi Rory McIlroy dit qu’il n’a aucun problème avec les fans qui chahutent les joueurs à la Ryder Cup, la décrivant comme « faisant partie » du tournoi

« C’est là que vos imprévus entrent en jeu, en termes de plan. Si tout se passe bien, vous pourriez très bien décaler l’équipe, en vous cachant entre deux ou trois joueurs forts ou quelqu’un qui pourrait être hors de forme. Mais, si vous Nous sommes en retard comme nous l’étions à Médine, il faut attaquer en avant et reprendre cette avance en remportant les trois ou quatre premiers matches.

« Le dimanche n’est pas quelque chose que l’on peut définir longtemps à l’avance. Cela dépend beaucoup du score. »

La couverture en direct de la journée d’ouverture de la Ryder Cup commence vendredi à partir de 6 heures du matin sur Sky Sports Golf. Il y a également du contenu en direct chaque jour dans la préparation du tournoi. Diffusez le PGA Tour, le DP Tour, la Ryder Cup et bien plus encore avec MAINTENANT.