TACTIQUE : Tester, éviter, guérir la tuberculose chez les enfants, enquête sur les lignes directrices politiques en matière de tuberculose dans 14 pays – Monde

MSF appelle à une action urgente alors que les gouvernements et les donateurs négligent les enfants atteints de tuberculose

Trop d’enfants atteints de tuberculose ne sont ni testés ni traités, et de nombreux pays échouent au premier obstacle : mettre à jour les directives politiques conformément aux recommandations de l’OMS.

Genève, le 15 octobre 2024 – Un nouveau rapport publié aujourd’hui par Médecins Sans Frontières (MSF) montre que les enfants atteints de tuberculose (TB) continuent d’être laissés pour compte dans les efforts mondiaux visant à mettre fin à la maladie. Le rapport, TACTIQUE : Tester, éviter, guérir la tuberculose chez les enfants, enquête sur les lignes directrices politiques en matière de tuberculose dans 14 pays* avec un lourd fardeau de tuberculose, révélant que de nombreux pays sont à la traîne dans l’alignement de leurs politiques nationales de lutte contre la tuberculose avec les dernières directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

MSF a exhorté tous les pays à mettre à jour leurs directives nationales afin qu’elles soient conformes aux recommandations de l’OMS pour la prise en charge des enfants atteints de tuberculose, et à allouer les ressources nécessaires, tout en élaborant des plans clairs avec des délais pour mettre en œuvre les politiques et accroître l’accès à la prévention de la tuberculose. , le diagnostic et le traitement des enfants atteints de tuberculose dans le pays. MSF a également exhorté les donateurs internationaux et les agences de soutien technique à fournir un financement suffisant aux pays pour soutenir les réformes et la mise en œuvre des politiques relatives à la tuberculose pédiatrique.

« La tuberculose est curable, même chez les enfants. L’OMS a mis à jour ses politiques pour guider les pays dans la fourniture des meilleurs soins possibles aux enfants atteints de tuberculose, l’une des maladies infectieuses les plus mortelles au monde », a déclaré Stijn Deborggraeve, conseiller en diagnostic à la campagne d’accès de MSF. « Pourtant, les pays sont à la traîne dans l’adoption et la mise en œuvre de ces solutions pour tester, prévenir et traiter la tuberculose chez les enfants. Nous exhortons les pays, les donateurs et les agences techniques à mettre fin à ce statu quo mortel et à intensifier leurs efforts pour garantir un diagnostic et un traitement rapides de la tuberculose chez les enfants. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester inactifs : chaque retard signifie que davantage d’enfants meurent inutilement. »

Sur les 14 indicateurs politiques mesurés dans le rapport MSF, les politiques d’un seul pays sont pleinement alignées sur les directives de l’OMS, tandis que sept pays ont un alignement à plus de 80 %, et quatre pays sont toujours en dessous de 50 %. Les lacunes les plus importantes ont été constatées dans les politiques liées au diagnostic de la tuberculose chez les enfants. Par exemple, seuls 5 pays sur 14 ont adapté leurs directives pour initier un traitement antituberculeux chez les enfants lorsque les symptômes indiquent fortement une tuberculose, même si les tests bactériologiques sont négatifs. De plus, seuls 4 de ces 5 pays disposent des ressources nécessaires pour mettre en œuvre efficacement ces orientations.

L’OMS estime que 1,25 million d’enfants et de jeunes adolescents (0-14 ans) contractent la tuberculose chaque année, mais que seulement la moitié de ces enfants sont diagnostiqués et traités. Sur la base des dernières preuves scientifiques, l’OMS a révisé ses lignes directrices en 2022 pour la prise en charge des enfants et des adolescents atteints de tuberculose et a formulé plusieurs recommandations clés, notamment l’utilisation d’algorithmes de décision de traitement qui permettent à de nombreux enfants d’être diagnostiqués sur la seule base des symptômes, en l’absence de laboratoire. confirmation et en proposant des schémas thérapeutiques oraux de courte durée pour traiter et prévenir la tuberculose chez les enfants. Si elle est adoptée et mise en œuvre, cette mesure permettra à l’OMS d’améliorer considérablement le diagnostic et la qualité des soins pour les enfants atteints de tuberculose.

« Depuis que nous avons commencé à mettre en œuvre les recommandations de l’OMS pour les enfants du district de Bombali, nous avons commencé à détecter et à traiter beaucoup plus d’enfants atteints de tuberculose », a déclaré Joseph Sesey, responsable clinique chez MSF à Makeni, en Sierra Leone. « Ces nouvelles recommandations nous ont aidé à éviter de diagnostiquer à tort les enfants : les médecins qui hésitaient à mettre leurs enfants sous traitement antituberculeux sans résultats positifs aux tests antituberculeux se sentent désormais plus en confiance pour diagnostiquer la tuberculose sur la base des seuls symptômes cliniques en utilisant les recommandations de l’OMS. J’ai remarqué une réduction significative des décès d’enfants atteints de tuberculose dans de nombreux centres de santé.

Toutefois, le travail ne s’arrête pas aux réformes politiques. Par exemple, de nouveaux schémas thérapeutiques plus courts, entièrement oraux, sont désormais recommandés par l’OMS pour le traitement de la tuberculose pharmacosensible (DS) et de la tuberculose pharmacorésistante (TB-DR) chez les enfants, mais leur déploiement dans les pays reste lent. De plus, bien que de nouveaux médicaments antituberculeux adaptés aux enfants soient disponibles pour la tuberculose DS et la tuberculose pharmacorésistante, ils ne sont pas toujours achetés par les pays.

« Il est regrettable que des formulations de médicaments antituberculeux adaptées aux enfants ne soient toujours pas disponibles dans de nombreux pays en raison d’obstacles bureaucratiques et de déficits de financement », a déclaré le Dr Cathy Hewison, responsable du groupe de travail TB de MSF. « En conséquence, les enfants atteints de tuberculose sont obligés d’avaler des médicaments écrasés et amers sans doses appropriées en fonction de leur poids, ce qui les expose à un risque grave d’effets secondaires et d’échec du traitement. Cette négligence doit cesser maintenant. Nous appelons les gouvernements, les donateurs et les organisations mondiales de santé à agir de toute urgence, pour garantir qu’aucun enfant ne meure ou ne souffre d’une maladie évitable et traitable comme la tuberculose. Les outils et les traitements dont nous disposons doivent atteindre les enfants qui en ont le plus besoin – maintenant. »

*Afghanistan, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Guinée, Inde, Mozambique, Niger, Nigeria, Pakistan, Philippines, Sierra Leone, Somalie, République du Soudan du Sud, Ouganda.