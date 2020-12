Une publication sur les réseaux sociaux a révélé une stratégie sournoise utilisée par les organismes de bienfaisance pour s’assurer que les résidents ouvrent le courrier indésirable demandant des dons en espèces.

L’utilisateur de Reddit, krulface, a mis en ligne mardi soir une photo d’une lettre reçue à leur domicile de la part du groupe de défense des droits humains Amnesty International.

L’image montre l’enveloppe comportant d’énormes lettres noires en gras indiquant «Court Summons».

Krulface a été choqué de voir le message intimidant sur le devant de la lettre et s’est précipité pour l’ouvrir, seulement pour trouver un formulaire pour s’inscrire aux dons à l’intérieur.

L’utilisateur de Reddit, krulface, a mis en ligne une lettre qu’il a reçue d’Amnesty International (photo) qui a été publiée en tant que convocation au tribunal

« Ils m’ont fait du bien », a écrit Krulface sous-titré le message.

«Amnesty International m’a fait déchirer frénétiquement une enveloppe dans l’allée.

«Non, vous ne recevrez plus mon argent après ça.

Les commentaires sur le message ont été surpris par la tactique sournoise utilisée par l’organisme de bienfaisance pour inciter les propriétaires à ouvrir leurs lettres de don.

‘Répugnant. C’est sûrement illégal? un commentaire lit.

«Les organismes de bienfaisance semblent devenir sournois ces derniers temps, et je déteste vraiment les chuggers dans les centres commerciaux. Je ne m’inscrire jamais avec eux.

Les commentaires sur le message ont été surpris par la stratégie sournoise utilisée par l’ONG, beaucoup notant avoir eu de mauvaises expériences avec des vendeurs d’organismes de bienfaisance dans le passé.

De nombreux commentaires sur le message ont indiqué avoir eu de mauvaises expériences avec un vendeur caritatif qui les approchait en public ou qui frappait à la porte chez eux pour essayer de les persuader de donner de l’argent à l’organisation.

«Je ne donnerai jamais d’argent aux organisations et aux travailleurs placés pour faire honte à quiconque de faire un don», lit-on dans un article.

« J’y suis allé et ils ciblent spécifiquement ma grand-mère parce qu’elle est une cible » plus faible « . »

«Tout à fait d’accord», a écrit un autre. « Ils s’attaquent aux gens qui sont polis et trop bien élevés pour dire non, les coincer et les culpabiliser.

‘C’est faux. Je n’encouragerai jamais ce comportement.

D’autres avaient déjà occupé des postes de vente pour des organisations caritatives et ne le recommandaient pas.

« Juste pour tous ceux qui n’ont jamais fait ce genre de travail auparavant: ne le faites en aucun cas », lit-on dans un commentaire.

« Si vous envisagez d’accepter un emploi en tant qu’annonce pop-up humaine, attendez-vous à être traité comme tel », a écrit un autre.

Des représentants d’Amnesty International Australie protestent contre le nettoyage ethnique des Rohingyas par le Myanmar sur un bateau dans le port de Sydney en 2018

Amnesty International est une ONG de défense des droits humains qui opère dans le monde entier, avec des objectifs tels que l’abolition de la peine de mort et de la torture et la libération des prisonniers politiques.

Un porte-parole a déclaré au Daily Mail Australia que l’avis de « convocation au tribunal » faisait partie de leur appel de fin d’année utilisant le « El Hiblu 3 », un groupe d’adolescents qui ont été faussement accusés de crimes graves en Libye.

« La lettre à l’intérieur de l’enveloppe d’appel de fin d’année demande ce que le destinataire a ressenti en lisant les mots » convocation au tribunal « sur l’enveloppe extérieure, et explique ce qu’il doit ressentir pour El Hiblu 3 et les accusations auxquelles il est confronté », a déclaré le porte-parole. .

«Il peut être très difficile de démontrer comment ces injustices peuvent survenir dans un pays comme l’Australie, où nous jouissons généralement de plus de libertés que beaucoup d’autres dans le monde.

« L’appel cherche à générer un sentiment de connexion et d’empathie avec la situation d’El Hiblu 3 et des nombreux autres qui sont confrontés à des violations similaires des droits humains. »