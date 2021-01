Les 10 anciens secrétaires à la défense américains qui sont toujours en vie ont averti le président Donald Trump de ne pas impliquer l’armée américaine dans son différend sur les résultats des élections de 2020 – qui, bien que Trump n’ait même pas laissé entendre qu’il faisait une telle démarche.

Toute utilisation de l’armée dans le cadre d’un effort pour renverser le résultat de l’élection présidentielle du 3 novembre – qui a proclamé le candidat démocrate Joe Biden comme vainqueur – entraînerait les États-Unis dans «Territoire dangereux, illégal et inconstitutionnel», ont déclaré les dix anciens patrons du Pentagone dans un article d’opinion signé conjointement publié par le Washington Post dimanche. L’Associated Press a décrit l’avertissement comme «Une réprimande extraordinaire» de Trump.

Cette réprimande est venue de personnes comme Donald Rumsfeld, Dick Cheney, James Mattis et Leon Panetta et a fait écho à certaines des théories et des craintes exprimées par les rivaux démocrates de Trump. Cependant, le président n’a jamais parlé publiquement d’impliquer l’armée dans son différend sur une fraude électorale présumée, et autre qu’un source anonyme rapport du New York Times, il n’a pas non plus été suggéré qu’il l’ait fait en privé.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve que Trump réfléchisse à entraîner l’armée dans sa lutte électorale, l’avertissement incendiaire a apparemment contribué à alimenter la perception qu’il y avait une raison légitime de lever un drapeau rouge, de la même manière qu’une question chargée («Quand as-tu arrêté de battre ta femme?») peut impliquer un acte répréhensible.

L’avertissement des chefs de la défense « Signifie que quelqu’un à la Maison Blanche a demandé à un moment donné d’utiliser l’armée pour renverser le vote, » l’avocat et écrivain Amee Vanderpool a déclaré sur Twitter. Un autre observateur a dit: « Imaginez ce qu’il a fallu » pour 10 anciens chefs du Pentagone d’écrire un tel article «Cela devrait (être) une alarme rouge pour tout le monde. Nous sommes attaqués de l’intérieur.

Le fait que le président des Joint Chiefs, le général Milley, ait estimé qu’il devait faire cette déclaration le 11/12, ainsi que les 10 anciens Cheifs du Pentagone s’exprimant maintenant, signifie que quelqu’un à la Maison Blanche a demandé à un moment donné d’utiliser l’armée pour renverser le voter. pic.twitter.com/aM988WV89l – Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 4 janvier 2021

Imaginez ce qu’il a fallu pour 10 secrétaires de la Défense, dont Dick Cheney, Donald Rumsfeld, le général Mattis et Mark Esper et al. pour écrire ceci. Ils connaissent l’autoritarisme et le fascisme lorsqu’ils le voient. Cela devrait être une alarme rouge pour tout le monde. Nous sommes attaqués de l’intérieur. – HH (@truthjusticehph) 3 janvier 2021

Pensent-ils qu’il va réellement faire quelque chose … ils le doivent si tous les 10 se réunissent pour publier une déclaration – Kuarantine Kevin (@ KCran7) 4 janvier 2021

Ironiquement, ce sont les démocrates qui se sont prononcés à plusieurs reprises sur l’implication des forces de l’ordre militaires ou fédérales dans la transition du pouvoir au président élu Biden. En fait, Biden lui-même a déclaré en juin que l’armée escorterait Trump de la Maison Blanche s’il perdait les élections et refusait de partir.

Trois jours après les élections, la campagne de Biden a publié un communiqué disant que le gouvernement américain «Est parfaitement capable d’escorter les intrus hors de la Maison Blanche.»

Certains démocrates ont suggéré que les autorités ne devraient pas attendre l’investiture de Biden le 20 janvier pour destituer Trump. Le rédacteur politique du magazine Esquire, Jack Holmes, fait partie de ceux qui ont appelé à l’éviction de Trump par la destitution ou le 25e amendement. «Avant qu’il ne puisse faire plus de dégâts.»

Comme l’article de dimanche dans le Washington Post, un commentaire d’octobre du général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a peut-être alimenté la spéculation selon laquelle Trump serait enclin à utiliser l’armée pour rester au pouvoir. «L’armée américaine n’a aucun rôle à jouer dans la détermination du résultat d’une élection américaine», Dit Milley.

Mais tout en affirmant qu’il n’y a aucun rôle pour les militaires dans la politique intérieure, les anciens secrétaires de la défense ont pris la liberté d’exprimer leurs opinions sur les dernières élections. Par exemple, le groupe a suggéré que les allégations de Trump concernant des élections massives étaient invalides, affirmant que le résultat du concours était clair. « Le temps de remettre en question les résultats est passé, » ont dit les signataires.

Et en parlant d’interventions sélectives contre pratiques, le Washington Post a déclaré que l’idée d’écrire l’histoire d’avertissement découlait d’une conversation entre Cheney et Eric Edelman, ancien sous-secrétaire à la défense pour la politique et ambassadeur en Turquie. Edelman est un anti-Trumper féroce qui était parmi environ 120 «Membres de la communauté républicaine de la sécurité nationale» qui a signé une lettre conjointe en 2016 s’engageant à s’opposer à une présidence Trump.

La lettre a ajouté que les transferts de pouvoir doivent se faire sans heurts car ils surviennent à un moment où les adversaires peuvent chercher une chance de «Profiter de la situation.» Les responsables de Washington ont déclaré la semaine dernière qu’ils étaient en alerte accrue face à une attaque iranienne contre les forces ou les intérêts américains.

Mais certains observateurs étaient sceptiques quant à l’implication que Trump veut appeler l’armée. «Je fais plus confiance à Trump qu’à ces 10 sec defs», un commentateur tweeté. «Les alarmistes de l’homme de paille» un autre observateur m’a dit.

D’autres ont souligné l’ironie de personnes telles que Cheney et Rumsfeld, suggérant que Trump est dangereux, après toutes les morts et les destructions qu’ils ont contribué à provoquer dans des pays comme l’Irak et l’Afghanistan. « Je suis surpris qu’ils aient eu suffisamment de temps pour taper ce message commun avec tout le sang sur leurs mains, » un commentateur plaisantait.

