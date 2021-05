Taco Van Der Hoorn suspend sa poursuite pour remporter une victoire mémorable à l’étape 3

Lorsque le débutant du Grand Tour, Taco van der Hoorn (Intermarche-Wanty-Gobert Materieux) s’est inscrit dans l’échappée après un début détrempé de l’étape 3, la dernière chose à laquelle il s’attendait était d’empêcher certains des meilleurs sprinteurs de la course de gagner quatre heures plus tard après un remarquable effort solo dans une finale mordante.

Mais c’est exactement ce que le Néerlandais de 27 ans a fait: échapper à son compatriote évadé Simon Pellaud (Androni Giacattoli-Sidermec) dans les 10 derniers kilomètres avant de creuser profondément dans la grotte de la douleur pour défier les restes du peloton de poursuite.

Un Van der Hoorn extatique a lancé une dernière lèvre en montée sur la ligne droite avant de mettre la main sur sa bouche avec incrédulité après un rapide coup d’œil par-dessus son épaule confirmant la nouvelle sans doute en beuglant à travers sa radio de course: il avait fait l’impossible.

L’Italien Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) a mené le peloton sur la ligne quatre secondes devant le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), son compatriote Elia Viviani (Cofidis) et son coéquipier Paddy Bevin de Nouvelle-Zélande.

Le leader de la course Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a terminé en toute sécurité dans le peloton pour conserver le maillot rose à l’occasion du 90e anniversaire de l’emblématique maglia rosa du Giro. Ganna mène désormais Tobias Foss, deuxième, de 16 secondes au classement général après que le coéquipier du Norvégien Jumbo-Visma, Eduardo Affini, en maillot blanc, ait fait partie du groupe de coureurs interrompus dans la course vallonnée jusqu’à l’arrivée.

Une série de trois ascensions de catégorie inférieure et un « sprint » intermédiaire en montée percutant à seulement 15 km de l’arrivée ont fait exploser le peloton tout en mettant fin aux chances de la majorité de l’échappée, qui à un moment donné avait une avance de six minutes sur le peloton.

L’Italien Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) a pris le maximum de points sur les trois montées pour consolider son avance au classement du maillot bleu après un excellent soutien de son coéquipier Samuele Rivi dans le mouvement, qui comprenait également Alexis Gougeard (Ag2R-Citroen), Samuele Zoccarato ( Bardiani-CSF) et Lars van den Berg (Groupama-FDJ).

Andrii Ponomar, coéquipier de Pellaud, Androni Giacattoli – à 18 ans le plus jeune coureur du Giro depuis le début des records après la Seconde Guerre mondiale – était passé à la pause peu après le départ de Biella. Après avoir testé ses jambes avec une fouille dans la montée d’ouverture, l’Ukrainien a été le premier coureur de la pause à être abandonné.

Le yo-yoing de Ponomar à l’arrière s’est reflété dans le peloton alors qu’un rythme féroce de l’équipe Bora-Hansgrohe de Sagan a entraîné l’éloignement des sprinteurs Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), Calew Ewan (Lotto Soudal), Giacomi Nizzolo (Qhubeka ASSOS) ) et le vainqueur de dimanche Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

Van der Hoorn et Pellaud ont franchi Zoccarato à la montée vers Guarene à un point où Bora-Hansgrohe semblait presque certain de préparer leur ancien triple champion du monde pour la victoire. Mais alors que Sagan commençait à se débattre et que Bora se détendait, l’Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et le Français Tony Gallopin (Ag2R-Citroen) ont contré du peloton.

Alors que Pellaud commençait à ressentir le pincement alors que l’écart revenait au-dessus de la minute après une descente rapide, Van der Hoorn a donné un coup de pied dans la dernière montée sans catégorie dans les 10 derniers kilomètres. Derrière les deux poursuivants ont été rapidement balayés – mais avec autant de sprinteurs hors de l’image, la poursuite était en plein désarroi.

Van der Hoorn n’a jamais abandonné alors qu’il poursuivait son contre-la-montre individuel vers Canale, mourant sans doute de mille morts alors que l’écart se réduisait lentement. Une petite montée près de l’arrivée n’a pas suffi à faire dérailler son défi alors que le débutant a remporté la plus grande victoire de sa carrière – et une première victoire d’étape sur le Grand Tour pour son équipe, nouvellement promue au WorldTour.

Malgré l’abandon précoce de la contention, Merlier a conservé la maglia ciclamino. Le Belge a 12 points d’avance sur Viviani, qui s’est excusée plus tard après avoir balancé un coude de frustration à son compatriote Cimolai après avoir concouru pour les restes après la victoire la plus improbable de Van der Hoorn.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici