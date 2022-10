Taco ’bout généreux: Biden renonce à la remise, paie un supplément à l’arrêt alimentaire de LA

Le président américain Joe Biden achète des tacos et des quesadillas à Los Angeles jeudi.

Le président américain Joe Biden a déboursé près de quatre fois le prix demandé lorsqu’il s’est arrêté pour des tacos et des quesadillas lors d’une visite à Los Angeles jeudi.

L’homme de 79 ans a souri largement en prenant une commande, disant au serveur que l’argent supplémentaire devrait être utilisé pour payer le prochain client.

Biden, qui est entré dans le restaurant aux côtés de la représentante californienne Karen Bass et de la superviseure du comté de LA Hilda Solis, a décroché deux quesadillas et six tacos pour le groupe, y compris des quesadillas au poulet pour lui-même.

Le serveur a déclaré au président qu’il avait reçu une réduction de 50% sur la facture de “service public” dans une succursale de Tacos 1986, le total s’élevant à seulement 16,45 dollars.

Mais le président, qui lutte contre les vents contraires de l’inflation dévastatrice, a plutôt remis 60 dollars en espèces.

Les magasins et stands de tacos sont omniprésents dans le sud de la Californie, où ils sont aussi appréciés de la population que des millions de Latinos qui y vivent.

Les largesses du président au déjeuner sont intervenues quelques heures après que de nouveaux chiffres ont montré que les Américains étaient toujours victimes de la flambée des prix.

Un rapport sur les prix à la consommation – le dernier avant que les électeurs ne se rendent aux urnes lors des élections de mi-mandat de novembre – a montré que les coûts avaient augmenté de 0,4% le mois dernier.

L’inflation annuelle aux États-Unis s’élève désormais à 8,2 %.