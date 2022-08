Taco Bell teste son propre substitut de viande avant le lancement de Beyond Meat plus tard cette année

Taco Bell teste un substitut de viande à base de plantes à base de protéines de soja et de pois dans ses restaurants de Birmingham, en Alabama.

Il s’agit du troisième essai d’alternatives à la viande exclusives faites par la chaîne Yum Brands depuis qu’elle a annoncé un partenariat avec Beyond Meat, qui n’a pas encore abouti à des tests publics. L’année dernière, Taco Bell a testé un substitut de viande à base de pois et de pois chiches dans son taco Cravetarian et une autre alternative à base de protéines de pois et panée pour créer une coque à base de plantes pour son Naked Chalupa.

Un représentant de Taco Bell a déclaré que la nouvelle alternative à la viande est une version améliorée de celle testée dans le taco Cravetarian.

Taco Bell a également déclaré jeudi qu’un produit Beyond Meat sera disponible avant la fin de l’année. Sa société mère Yum a signé un accord avec Beyond au début de 2021 pour créer des éléments de menu exclusifs pour KFC, Pizza Hut et Taco Bell, mais le partenariat animé n’a pas abouti à de nombreux éléments de menu permanents disponibles dans tout le pays.

En dépit d’être un favori de longue date des végétariens, Taco Bell a mis un certain temps à adopter des substituts de viande à base de plantes qui ressemblent davantage à de la viande. Avant l’année dernière, la chaîne avait déclaré qu’elle se concentrerait plutôt sur ses options de remplacement sans viande existantes, comme les pommes de terre et les haricots. Mais une série de coupes de menu pendant la pandémie a provoqué la colère de ses clients végétariens, ce qui a conduit Taco Bell à ramener les articles et à investir également dans de nouvelles options à base de plantes.

Sa dernière alternative à la viande à base de plantes s’inspire des “saveurs classiques de Taco Bell”, selon la chaîne. Le Crispy Melt Taco comprend une tortilla de coquille de maïs blanc frite, remplie de cheddar râpé, de mozzarella, de jack au poivre de Monterey, de fromage nacho chaud, de laitue, de tomate, de crème sure et de la nouvelle protéine de soja et de pois. Le taco se vendra 2,49 $.

L’alternative sera également présentée dans Nachos BellGrande, le point de vue de la chaîne sur les nachos chargés.