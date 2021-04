Taco Bell a commencé à tester sa propre alternative à la viande, donnant à ses clients végétariens une autre raison de revenir dans ses restaurants.

La chaîne Yum Brands a déjà hésité à ajouter de la viande à base de plantes à son menu, citant la gamme d’options végétariennes, comme les pommes de terre et les haricots, qui sont déjà disponibles comme substituts. En janvier, il a changé de cap, annonçant qu’il allait tester une alternative Beyond Meat cette année.

Mais d’abord, les clients pourront essayer la propre option à base de plantes de Taco Bell, fabriquée dans la cuisine d’essai de la chaîne. Son Cravetarian Taco, une version végétarienne du Crunchy Taco Supreme, comprend un substitut de viande fait d’un mélange de pois et de pois chiches. Le taco est également livré avec du fromage cheddar râpé, de la laitue, des tomates et de la crème sure dans une coquille croquante.

Pour l’instant, le Cravetarian Taco n’est disponible que dans un seul magasin Taco Bell – à Tustin, en Californie. La chaîne prévoit de tester l’article jusqu’au 29 avril. Les clients peuvent également échanger l’alternative à la viande contre d’autres éléments de menu, comme des burritos ou des chalupas, sans frais supplémentaires.

Les actions de Yum, qui possède également KFC et Pizza Hut, ont augmenté de 44% au cours de la dernière année, donnant à la société une valeur marchande de 35,1 milliards de dollars. Yum devrait publier ses résultats du premier trimestre le 28 avril. La chaîne d’inspiration mexicaine a largement rebondi de la pandémie de coronavirus, mais elle manque toujours les ventes de fin de soirée et du matin alors que les consommateurs restent à la maison.