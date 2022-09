Taco Bell ramènera un autre article abandonné

Pizza mexicaine a eu son moment. Maintenant, une nouvelle offre Taco Bell est sur le point de revenir du pays des éléments de menu abandonnés. Mais la chaîne de restauration rapide laisse aux fans le soin de décider lequel.

Taco Bell ramènera l’une des deux options – soit le Double Decker Taco ou l’Enchirito – avant la fin de 2022. L’article ne sera disponible que pour une durée limitée, selon un communiqué de presse.

Ceux qui souhaitent goûter à l’une de ces créations savoureuses peuvent voter quotidiennement dans l’application du 27 septembre au 6 octobre. (Vous devrez avoir un compte de récompenses Taco Bell et être connecté pour voter.) retour sera partagé le lendemain, le 7 octobre.

Selon la chaîne de restaurants, le Double Decker Taco et Enchirito font partie des plats les plus demandés au menu de Taco Bell.

Le Double Decker Taco implique une couche externe d’une tortilla de farine molle tartinée de haricots. Cela encapsule une coquille de taco croustillante remplie de bœuf, de laitue et de fromage cheddar. Taco Bell l’a abandonné en 2019.

L’Enchirito se compose d’une tortilla de farine molle chargée de bœuf, de haricots et d’oignons, qui est enroulée, enrobée de sauce rouge et garnie de fromage cheddar. Il a quitté Taco Bell un peu plus tôt, en 2013.

Taco Bell récemment ramené sa Pizza Mexicaine – une option garnie de sauce à pizza qui prend en sandwich du bœuf et des haricots entre deux tortillas de farine frites – après l’avoir retirée en 2020.