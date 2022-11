Taco Bell ramène un article abandonné bien-aimé en une semaine

En septembre, Taco Bell a révélé qu’il ressusciterait un élément de menu abandonné. Les clients ont voté dans l’application de Taco Bell pour le Double Decker Taco ou l’Enchirito, et ce dernier est sorti victorieux.

Les fans ne sont plus qu’à une semaine de prendre une bouchée d’un Enchirito ringard, costaud et impertinent. Il sera à gagner du 17 novembre au 30 novembre. (Cela vous donne environ deux semaines pour revoir le plat.) Vous pourrez le commander en ligne, via l’application Taco Bell ou via des kiosques en magasin dans tout le pays. , selon le restaurant. Vous pouvez également vous le faire livrer.

Taco Bell a arrêté l’Enchirito en 2013. L’article salé se compose d’une tortilla de farine molle chargée de bœuf, de haricots et d’oignons. Il est enroulé, enrobé de sauce rouge et garni de fromage cheddar.

Dans son affrontement avec le Double Decker Taco, l’Enchirito a reçu 62% des voix, selon Taco Bell. Les fans ont exprimé plus de 760 000 votes. L’Enchirito fait partie des articles les plus demandés de Taco Bell qui ne sont plus vendus, selon le restaurant.

Taco Bell n’est pas la seule chaîne de restauration rapide à attirer les clients avec des promotions. En octobre, Mcdonald’s a offert à ses clients des repas en boîte destinés aux adultes et des seaux de boo nostalgiques.