Taco Bell ramène le Taco à deux étages à un prix moins cher

Taco Bell a été intimidé pour ramener un article populaire.

Les Tacos Double Decker du restaurant mexicain rapide et décontracté sont de retour du 10 octobre jusqu’à la fin du mois après que le message fort d’un fan ait influencé la chaîne.

L’élément au centre de la tension des tacos combine deux tacos en une seule bouchée. Un taco à coque dure, rempli de bœuf, de laitue et de fromage râpé, est enveloppé dans une tortilla moelleuse fourrée aux haricots. La version suprême contient également des tomates et de la crème sure à l’intérieur de la coquille à tacos.

En août, @scottinthe503 a répondu à un message de Taco Bell sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et a nargué la chaîne de restauration rapide. «Ramenez le Double Decker Taco, lâches», a-t-il écrit.

L’article préféré des fans était disponible pour la dernière fois en décembre 2023 et a une longue histoire, ayant été disponible pour la première fois en 1995. Le Double Decker Taco est devenu un élément de menu permanent en 2006 avant d’être abandonné en 2019. Depuis lors, il est apparu par intermittence et a provoqué l’indignation des clients à chaque départ.

Pour célébrer le courage de Taco Bell en ramenant l’élément de menu, le Double Decker Taco coûtera 2 $ et le Double Decker Taco Supreme pour 2,69 $ (par rapport à ses prix précédents de 2,99 $ et 3,69 $, respectivement).

Tout en récupérant le Double Decker Taco, les fans peuvent essayer les éléments de menu Big Cheez-It qui reviennent.

Les articles Big Cheez-It de Taco Bell sont de retour.

Cloche à tacos



Taco Bell et Cheez-It collaborent à nouveau après leur diffusion limitée en juin. Cette fois, le cracker XL (16 fois la taille habituelle du cracker !) est utilisé dans un nouveau Crunchwrap Supreme, Tostada et vendu à la carte.

Les clients peuvent se procurer un solo Big Cheez-It pour 1 $ ou opter pour l’une des créations.