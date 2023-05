Taco Bell et Taco John se disputent la marque « Taco Tuesday »

CHEYENNE, Wyo.-

Déclarant une mission de libérer « Taco Tuesday » pour tous, Taco Bell demande aux régulateurs américains de forcer Taco John’s, basé au Wyoming, à abandonner sa revendication de longue date sur la marque.

Trop d’entreprises et d’autres se réfèrent au « Taco Tuesday » pour que Taco John’s puisse avoir des droits exclusifs sur l’expression, affirme Taco Bell dans un dossier du US Patent and Trademark Office qui est, bien sûr, daté de mardi.

C’est le dernier développement d’un bœuf de longue date sur « Taco Tuesday » qui a même inclus la star de la NBA LeBron James faisant une tentative infructueuse de revendiquer la marque en 2019.

« Taco Bell pense que ‘Taco Tuesday’ est essentiel pour le mardi de tout le monde. Priver quiconque de dire ‘Taco Tuesday’ – que ce soit Taco Bell ou quiconque fournit des tacos au monde – revient à priver le monde du soleil lui-même », a déclaré le Le dépôt de Taco Bell se lit.

Une question clé est de savoir si « Taco Tuesday » au fil des ans a succombé au « généricide », a déclaré l’avocate en droit des marques de New York, Emily Poler. C’est le terme utilisé lorsqu’un mot ou une phrase devient si largement utilisé pour des produits similaires – ou dans ce cas, des promotions des ventes – ils ne sont plus associés au titulaire de la marque.

Parmi les exemples bien connus de victimes de génériques, citons la « cellophane », « l’escalator » et le « trampoline ».

« Fondamentalement, ce dont il s’agit, c’est que vous ne pouvez pas déposer de marque quelque chose qui est « générique », a déclaré Poler. « Cela signifie qu’il n’a aucune association avec cette source ou ce produit particulier. »

James – un amateur de tacos bien connu – a rencontré ce problème lorsqu’il a tenté de déposer une marque « Taco Tuesday » en 2019. L’Office des brevets et des marques, dans une décision qui ne faisait pas référence à Taco John’s, a également considéré « Taco Tuesday » une grande partie d’un « terme courant » pour être qualifié de marque.

Avec plus de 7 200 emplacements aux États-Unis et dans le monde, Taco Bell — a Yum! La chaîne de marques avec Pizza Hut, KFC et The Habit Burger Grill – est beaucoup plus grande que Taco John’s, basée à Cheyenne. Lancé en tant que food truck il y a plus de 50 ans, Taco John’s compte aujourd’hui environ 370 emplacements dans 23 États principalement du Midwest et de l’Ouest.

La taille relativement petite de la chaîne n’a pas découragé l’application à grande échelle de « Taco Tuesday » en tant que marque, qui date des années 1980. En 2019, la société a envoyé une lettre à une brasserie à seulement cinq pâtés de maisons de son siège social, l’avertissant de cesser d’utiliser « Taco Tuesday » pour promouvoir un camion à tacos garé à l’extérieur le mardi.

La défense active d’une marque est nécessaire pour maintenir sa revendication, et la lettre n’était qu’un exemple de Taco John disant aux restaurants du monde entier de cesser d’avoir des « mardis tacos ».

Taco John’s a répondu au dossier de Taco Bell en annonçant une nouvelle promotion Taco Tuesday de deux semaines, avec une large part de riposte.

« Je voudrais remercier nos dignes concurrents de Taco Bell d’avoir rappelé à tout le monde que Taco Tuesday est mieux célébré chez Taco John’s », a déclaré le PDG Jim Creel dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Nous aimons célébrer Taco Tuesday avec des amateurs de tacos partout, et nous voulons même offrir une invitation spéciale aux fans de Taco Bell pour qu’ils se libèrent en venant voir à quel point les tacos savoureux et audacieux peuvent être chez Taco John’s tout au long du mois. »

Le dépôt est l’un des deux de Taco Bell impliquant « Taco Tuesday ». L’un conteste la prétention de Taco John à « Taco Tuesday » dans 49 États, tandis qu’un dossier similaire conteste la prétention d’un restaurant et d’un bar du New Jersey à « Taco Tuesday » dans cet État. Taco John’s et Gregory’s Restaurant and Bar à Somers Point, New Jersey, utilisent « Taco Tuesday » depuis plus de 40 ans.

Un franchisé de Taco John’s dans le Minnesota a proposé « Taco Twosday » pour promouvoir deux tacos pour 99 cents un jour lent de la semaine, a déclaré Creel à l’Associated Press dans une interview mardi.

L’Office des brevets et des marques a approuvé la marque « Taco Tuesday » de Taco John en 1989. Même avec ses nombreuses lettres, a déclaré Creel, la société n’a jamais eu à aller en justice pour cette phrase.

Il ne se sent pas trop harcelé non plus par le beaucoup plus gros Taco Bell.

« Ça va. C’est plutôt bien qu’ils aient remarqué », a déclaré Creel.