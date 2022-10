Taco Bell ajoute Beyond Meat Carne Asada Quesadilla à son menu

Taco Bell est la dernière chaîne de restaurants à service rapide à s’associer à Beyond Meat. La protéine végétale apparaîtra dans la quesadilla Beyond Carne Asada Steak, disponible pour une durée limitée chez certains Taco Bell emplacements à partir du 15 octobre.

Dans un communiqué, Dariush Ajami, directeur de l’innovation de Beyond Meat, a félicité Beyond Meat pour avoir reproduit “le goût et la texture du steak mariné et grillé”.

La quesadilla Beyond Carne Asada Steak aura le même prix qu’une quesadilla au steak traditionnelle, actuellement 4,99 $et peut être ajouté à n’importe quel élément du menu à la place du steak sans frais supplémentaires.

“Nous pensons depuis longtemps que n’importe qui devrait pouvoir choisir des plats à base de plantes sans compromettre les saveurs dont il a envie”, a déclaré Liz Matthews, responsable mondiale de l’innovation alimentaire chez Taco Bell, dans un communiqué.

Fabriqué à partir d’une variété d’ingrédients à base de plantes, y compris du gluten de blé et des protéines de fèves, Beyond Meat est déjà apparu sur les menus de McDonald’s, Dunkin, Del Taco et Carl’s Jr. Il a également été testé chez KFC et Pizza Hut — tous deux dont, comme Taco Bell, sont des filiales de Yum Brands.

La quesadilla Beyond Carne Asada Steak est testée dans les magasins Taco Bell à Dayton, Ohio. La société n’a pas précisé si elle serait déployée dans d’autres endroits.

Alors que Beyond Carne Asada Steak est certifié végétalien par l’American Vegetarian Association, la quesadilla est généralement faite avec du fromage laitier. Les options végétariennes représentaient plus de 12 % des ventes totales de Taco Bell l’an dernier. En août, la société a testé une protéine exclusive de soja et de pois pour son Crispy Melt Taco.

