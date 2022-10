Taco Bell ajoute Beyond Meat Carne Asada à son menu

Taco Bell essaie Beyond Meat ce mois-ci: la protéine à base de plantes apparaîtra dans Beyond Carne Asada Steak, disponible dans un nombre limité de Emplacements Taco Bel à partir du 13 octobre.

Il reproduit “le goût et la texture du steak mariné et grillé”, a déclaré Dariush Ajami, directeur de l’innovation de Beyond Meat, dans un communiqué, et peut être ajouté aux quesadillas, tacos et autres plats au même prix que le steak de bœuf traditionnel.

“Nous pensons depuis longtemps que n’importe qui devrait pouvoir choisir des plats à base de plantes sans compromettre les saveurs dont il a envie”, a déclaré Liz Matthews, responsable mondiale de l’innovation alimentaire chez Taco Bell, dans un communiqué.

Fabriqué à partir d’une variété d’ingrédients à base de plantes, y compris le gluten de blé et la protéine de fève, Beyond Meat est déjà apparu sur les menus de McDonald’s, Dunkin, Del Taco et Carl’s Jr. Il a également été testé chez KFC et Pizza Hut – tous deux qui, comme Taco Bell, sont des filiales de Yum Brands.

Pour l’instant, Beyond Carne Asada Steak ne sera disponible que dans environ 50 emplacements Taco Bell autour de Dayton, Ohio. Un porte-parole n’a pas précisé s’il était prévu de déployer l’article plus largement.

“En ce qui concerne l’avenir, nous ne disons jamais jamais”, a déclaré le représentant à CNET dans un e-mail. “Alors que nous écoutons les fans, nous évoluons constamment nos offres, à base de plantes et autres.”

L’année dernière, les options végétariennes représentaient plus de 12% des ventes totales de Taco Bell, a indiqué la société. En août, il a testé une protéine exclusive de soja et de pois pour son Crispy Melt Taco à des endroits à Birmingham, Alabama. Et Taco Bells à l’échelle nationale continue d’offrir des haricots noirs et des haricots pinto comme options de protéines régulières.

Pour en savoir plus sur Taco Bell, trouver comment voter pour le retour d’un élément de menu préféré des fans ou de l’énorme Cheezit au centre du nouveau Crunchwrap Supreme.