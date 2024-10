Taco Bell a tranquillement ramené un favori des fans abandonné des années 90

Mais ce n’est au menu que pour une durée limitée.

Adobe Stock/Toutes les recettes Adobe Stock/Toutes les recettes » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/kAcusX7hTyhLAITDMBnlrw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcyMA–/https://media.zenfs.com/en/all_recipes_969/634d46624d6188443d8dff3c8be5a8da » class= »caas-img »/>

Tacos. Des burritos. Wraps croustillants. Frites nachos. Oh, et n’oublions pas les rebondissements à la cannelle. Si vous sonnez régulièrement la cloche du dîner (ou du quatrième repas) chez Taco Bell, alors vous connaissez ces éléments de menu, ainsi que votre personnalisations préférées pour chacun-par cœur.

Vous avez probablement même une liste mentale de éléments de menu Taco Bell abandonnés qui sont partis mais pas oubliés. RIP, Tacos Cool Ranch Doritos Locos. Tu nous manques, Meximelt. Vous avez rendu la vie plus douce, Caramel Apple Empanada. Contrairement à la façon dont McRib continue de « prendre sa retraite » pour revenir l’année suivantelorsque les plats de Taco Bell sont supprimés, ils quittent généralement le menu pour de bon.

Tout cela a changé en octobre 2022, lorsque la chaîne Tex-Mex a permis aux fans de voter en ligne pour ramener un plat Taco Bell abandonné. Après avoir compilé plus de 760 000 votes, l’Enchirito a devancé le Double Decker Taco dans une déroute de 62 à 38 pour cent.

Les fans du Double Decker Taco ont cependant refusé de rentrer tranquillement dans la nuit. La friandise à deux couches – un taco à coque dure au bœuf, à la laitue et au fromage niché dans une tortilla de farine enduite de haricots frits – devrait avoir une autre place au menu après que les fans aient élevé la voix à plusieurs reprises en ligne.

Le Taco à deux étages est de retour chez Taco Bell

Le Double Decker a initialement fait ses débuts en tant qu’offre à durée limitée en 1995. En juin 2006, il a été accueilli dans la famille Bell en tant qu’élément de menu permanent, mais sa longue durée de vie a pris fin en 2019. Après avoir terminé deuxième derrière l’Enchirito dans le sondage de 2022. , les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour alerter le Cloche à tacos qu’ils souhaitaient plus d’action Double Decker.

Taco Bell a tenu compte des demandes des fans en ramenant le Double Decker Taco pour une édition limitée en décembre dernier. Les fans n’ont pas tardé à célébrer réseaux sociauxcommentant : « N’aurait jamais dû être enlevé. Merci de l’avoir ramené ! » et « Tellement EXCITÉ ! Mais allez, ramenez-le EN PERMANENCE ! » Eh bien, maintenant c’est de retour, mais malheureusement, pas définitivement (encore !)

Taco Bell Taco Bell » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/shl2ELOTV9bcBNEuEHm49A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcyMA–/https://media.zenfs.com/en/all_recipes_969/b53901a7ce273daf3e60899dc61f6452″ class= »caas-img »/>

Depuis le 10 octobre, le Double Decker Taco est officiellement de retour au menu Taco Bell. De plus, cela ne vous coûtera que 2 $, une véritable aubaine en un an. offres de restauration rapide incroyables. Tout comme l’itération originale, cet élément de menu préféré des fans se compose d’une coquille de taco croustillante remplie de bœuf assaisonné, de laitue râpée et de fromage cheddar, le tout enveloppé dans une autre tortilla de farine molle remplie de haricots frits chauds.

Le Double Decker Taco n’est pas le seul élément de menu de retour à faire son retour au menu de Taco Bell en 2024. En août, la chaîne a annoncé qu’elle testait un Menu nostalgique avec cinq éléments de menu abandonnés de cinq décennies. Le menu comprenait la Tostada, le Green Burrito, le Meximelt, le Beef Gordita Supreme et l’Empanada Caramel Apple. Et La rumeur court que le menu nostalgique pourrait bientôt être disponible dans tout le pays, alors croisez les doigts.

Cela étant dit, si vous faites partie des fans fidèles du Double Decker, ne dormez pas sur l’occasion de l’essayer. Les tacos à deux étages de Taco Bell ne sont disponibles que dans les établissements américains participants jusqu’au 30 octobre.

Pas besoin de vous inquiéter si vous manquez votre fenêtre. Nous avons un copieur Tacos à deux étages recette qui peut être la vôtre à tout moment, quelle que soit la façon dont Taco Bell décide de réinventer son menu. La recette DIY Double Decker a recueilli plus de 85 critiques cinq étoiles et a suscité des éloges tels que « Probablement le meilleur taco que j’ai jamais mangé » et « Très bon et amusant à préparer ». Ou bien, vous pouvez utiliser ce hack pour commander un Double Decker Taco chez Taco Bell à tout moment de l’année.

Lire l’article original sur Toutes les recettes.