Tacle Teven Jenkins retourne à l’entraînement – ​​Shaw Local

LAKE FOREST – Le plaqueur des Bears Teven Jenkins était de retour à l’entraînement samedi pour la première fois depuis le 27 juillet. Jenkins était absent avec une blessure non divulguée, selon l’entraîneur-chef Matt Eberflus.

Il y a eu beaucoup de spéculations autour de Jenkins. Le réseau NFL a rapporté la semaine dernière que les Bears cherchaient potentiellement à échanger le tacle de deuxième année, qui était le 39e choix au total lors du repêchage de 2021.

Jenkins, s’il est sur le terrain, devrait se battre pour l’une des positions de tacle de départ. Lors des entraînements samedi, il a été très limité dans sa participation. Il n’a joué dans aucun exercice d’équipe, il est donc difficile de savoir où il se situe sur le tableau de profondeur en ce moment.

#Ours la pratique est terminée. Quelques notes: •Tackle Teven Jenkins était de retour sur le terrain mais un participant très limité. •N’Keal Harry a dû être aidé hors du terrain avec une blessure apparente à la cheville gauche. —Sean Hammond (@sean_hammond) 6 août 2022

“Je dirais que nous le montons en puissance”, a déclaré Eberflus. “Aujourd’hui, il a fait de l’individuel et demain, nous le ferons progresser. Nous parlerons avec notre entraîneur [Andre Tucker] et nous travaillerons à partir de là.

Présence: Le passeur vétéran Robert Quinn est retourné à l’entraînement après avoir raté une journée. Quinn a eu une absence excusée vendredi, selon Eberflus.

Le receveur Byron Pringle (quadruple) sera absent pendant un certain temps. Eberflus n’a fourni aucun échéancier. Le receveur Velus Jones Jr. et le demi de coin Kyler Gordon sont au quotidien avec des blessures non divulguées.

Les demis de coin Kindle Vildor et Duke Shelley ne se sont pas entraînés samedi, tout comme l’ailier serré James O’Shaughnessy et le plaqueur défensif Angelo Blackson. Le centre Lucas Patrick (main) et le demi de coin Thomas Graham Jr. (ischio-jambiers) restent absents.

Transactions: Les Bears ont renoncé au secondeur Christian Albright et ont signé le secondeur agent libre DeMarquis Gates samedi matin. Gates était une star de l’USFL au printemps en tant que membre des Birmingham Stallions. Il a remporté le championnat USFL et était une sélection All-USFL.

Le secondeur de 26 ans n’a pas été repêché par Ole Miss en 2018 et a eu de brefs séjours avec Cleveland, Washington et Minnesota, mais n’a jamais réussi le camp d’entraînement. Il a depuis joué dans la XFL, la CFL et l’USFL.