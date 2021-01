Michael Owen a déclaré que Mohamed Salah était coupable de ne pas avoir suffisamment passé le ballon à ses coéquipiers de Liverpool lors du match nul et vierge avec Manchester United.

L’attaquant Salah était une figure modérée car, face à une performance impressionnante du défenseur de United Luke Shaw, il a eu du mal à faire sentir sa présence dans un match dans lequel Liverpool a vu beaucoup de balle, mais a été déçu par leur jeu devant le but.

Salah n’a pas marqué de but en Premier League depuis sa sortie du banc et son doublé lors de la victoire 7-0 contre Crystal Palace avant Noël, et Owen dit que son « égoïsme » perçu était à l’honneur dimanche, mais cette fois c’était plus. prononcé.

« Il y a beaucoup d’égoïsme qui s’installe, je l’ai vu à nouveau », a déclaré Owen à Premier League Productions.

«Mo Salah ne passe plus assez de balle. Il ne l’a jamais beaucoup dépassé, mais il y a des extrêmes. Le dernier genre de quelques matchs auxquels je pense «allez». »

Pendant ce temps, Owen et son collègue Paul Scholes étaient en désaccord sur un incident juste avant la mi-temps, lorsque l’arbitre Paul Tierney a sifflé pour signifier la fin de la mi-temps alors que Sadio Mane semblait être au but.

«Même si cela avait été sur le point, je pense toujours [play should go on] si vous êtes sur le point de passer le ballon dans la surface ou de jouer un ballon en profondeur « , a déclaré Owen, qui a également eu un sort à United.

Son ancien coéquipier Scholes était cependant en désaccord, disant: « » Si le temps est écoulé, Michael, vous devez dénoncer. «