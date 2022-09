Pour l’éditeur:

À qui appartient le bâtiment du Capitole à Washington, DC ? Les citoyens américains le font. Pour ma part, j’ai été écœuré de le voir profané par la foule “Big Lie”. Ce sera toujours une tache sur notre démocratie.

Actuellement, je lis au sujet de notre bataille navale du 26 octobre 1942. Notre porte-avions, l’USS Hornet, avait subi au moins trois gros coups de bombe, deux torpilles et l’écrasement d’un avion japonais sur son pont d’envol près de l’île au milieu du navire. La bravoure de nos Marines, de l’équipage de la marine et des officiers du navire était certainement patriotique. Cela rend fier de son devoir héroïque envers nos États-Unis. Je suggère à toute la foule “Big Lie” de prendre un peu de temps et de lire l’histoire. Il peut être lu si vous êtes en prison ou à l’une des réunions auxquelles vous assistez sur l’abolition de notre état de droit et de notre forme de gouvernement.

George Hayner

Montgomery