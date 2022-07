Tâche peu enviable de répéter l’histoire pour les stars indiennes du tennis de table

Le tennis de table s’est avéré être une riche collection de médailles aux Jeux du Commonwealth, l’Inde remportant 20 médailles en cinq campagnes, dont le record de 8 décroché à Gold Coast 2018. En fait, le sport est le sixième meilleur au total sur 17 éditions, même si le tennis de table a été introduit au CWG en 2002.

L’Inde a remporté trois médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze lors de l’édition 2018 à Gold Coast, en Australie, alors que Manika Batra a remporté trois médailles. Le joueur de 27 ans de Delhi a stupéfié le médaillé olympique Feng Tianwei de Singapour non pas une mais deux fois dans la compétition pour assurer une médaille d’or individuelle et par équipe à l’Inde. Le Singapourien de 35 ans cherchera à régler ses comptes contre Manika à Birmingham. On peut s’attendre à ce qu’elle vienne mieux préparée.

En fait, Singapour a dominé le tennis de table aux Jeux du Commonwealth, remportant 50 médailles, dont 21 d’or. Cette fois-ci, Manika sera rejointe par la championne nationale en titre Sreeja Akula, Reeth Rishya et Diya Chitale dans une nouvelle équipe féminine.

Quant à l’équipe masculine, Sharath Kamal, qui participera à ses cinquièmes et derniers Jeux du Commonwealth, a Sathiyan Gnanasekaran, Harmeet Desai et Sanil Shetty pour compagnie,

Leur principal défi viendra du Nigeria, qui a le numéro 12 mondial Aruna Quadri, et de l’Angleterre, avec un Liam Pitchford bien amélioré et le vétéran Paul Drinkhall dans leurs rangs.

L’Inde est championne en titre dans les compétitions par équipes féminines et masculines et cherchera à défendre sa couronne ainsi qu’à décrocher des médailles individuelles à Birmingham.

Les joueurs s’étaient entraînés au Portugal avant que certains ne participent en Hongrie aux championnats WTT avant le CWG. Pour huit joueurs, six membres se rendront à Birmingham dans le cadre du personnel de soutien, dont deux entraîneurs nationaux S Raman et Anindita Chakraborty, l’entraîneur personnel de Manika Batra Chris Adrian Pfeiffer, le masseur Harmeet Kaur, le physio Vikash Singh, le psychologue du sport Gayatri Vartak, après une certaine controverse, et le chef d’équipe SD Mudgil, qui est membre du comité des administrateurs nommé par la Haute Cour qui dirige la Fédération indienne de tennis de table (TTFI).

Mais tout n’a pas été si fluide dans la préparation du tennis de table avant le CWG alors que trois joueurs se sont adressés à la Haute Cour de Delhi contre leur non-sélection.

Le TTFI, qui est dirigé par le Comité des administrateurs (CoA) nommé par le tribunal, a été traduit en justice par Diya Chitale, Manush Shah et Swastika Ghosh pour non-sélection dans l’équipe indienne du CWG. Finalement, seul Chitale a réussi à entrer aux dépens d’Archana Kamath, qui était censé jouer en double aux côtés de Manika, Swastika étant nommé en réserve.

