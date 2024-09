« Tâche impossible » : NGV va organiser la plus grande exposition internationale d’art indigène aux États-Unis | Art

La plus grande exposition internationale d’art aborigène et insulaire du détroit de Torres ouvrira en 2025 à la National Gallery of Art de Washington DC et fera une tournée de trois ans à travers l’Amérique du Nord.

Intitulée The Stars We Do Not See: Australian Indigenous Art, l’exposition présentera plus de 200 œuvres de la collection de la National Gallery of Victoria (NGV) du XIXe siècle à nos jours, dont des chefs-d’œuvre de feu Emily Kam Kngwarray, Rover Thomas, Sally Gabori et Albert Namatjira.

L’exposition se donne pour mission « d’exprimer pleinement la diversité des communautés et de l’art des Premières Nations d’Australie », explique le commissaire Myles Russell-Cook. Relevant ce défi, l’exposition présentera des œuvres de tout le continent – ​​y compris des hauts lieux de l’art comme le désert central, la Terre d’Arnhem et le détroit de Torres – et une gamme de supports, des peintures sur écorce et sur toile aux œuvres textiles, vidéo et néon.

Myles Russell-Cook, conservateur principal de l’art australien et des Premières Nations au NGV, avec des œuvres de Reko Rennie qui figureront dans The Stars We Do Not See. Photographie : Eugene Hyland/Galerie nationale de Victoria

« Il s’agit de montrer que l’art aborigène est aussi diversifié que les peuples aborigènes », explique Russell-Cook. L’exposition vise également à « mettre en lumière la période extraordinaire – 65 000 ans – pendant laquelle les aborigènes ont été les gardiens du territoire en Australie », ajoute-t-il.

Parmi les points forts de l’exposition, on comptera des œuvres monumentales jamais exposées auparavant en Amérique du Nord, notamment le chef-d’œuvre de Kngwarray de 1995, Big Yam Dreaming, mesurant 8 mètres sur 3.

« Nous envoyons vraiment des chefs-d’œuvre absolus », déclare Russell-Cook. « Le principal commentaire que j’ai reçu [from the NGV’s First Nations strategic council and elder in residence] « Si vous voulez faire cela, faites-le correctement. »

L’exposition comprend des œuvres récentes à forte connotation politique d’artistes tels que Richard Bell et la regrettée Destiny Deacon, qui explorent l’identité noire et des questions telles que les décès d’autochtones en détention. Selon Russell-Cook, ces œuvres trouveront un écho particulièrement important auprès du public nord-américain : « Je pense que les gens seront surpris de constater que nous partageons ce type de politique et cet activisme. »

L’annonce du NGV fait suite à plusieurs grandes expositions internationales itinérantes d’art aborigène au cours des trois dernières années, notamment Songlines: Tracking the Seven Sisters du Musée national d’Australie, qui a commencé sa tournée européenne au Royaume-Uni en 2021 et sera présentée en Finlande à partir du mois prochain ; La galerie d’art Tarnanthi à la galerie d’art d’Australie du Sudqui a fait une tournée en France et en Allemagne ; et la grande exposition de la National Gallery of Australia Toujours présent : l’art des premiers peuples d’Australie, qui a fait une tournée à Singapour et en Nouvelle-Zélande.

La regrettée Destiny Deacon dans son atelier. Photographie : Tim Carrafa

Avec une exposition personnelle historique de l’artiste anmatyerr Emily Kam Kngwarray qui doit ouvrir à la Tate Modern de Londres en 2025, il semble que l’art aborigène bénéficie d’un rayonnement international sans précédent.

Tony Ellwood, directeur du NGV, place cette évolution dans le cadre d’un mouvement mondial plus vaste vers « une plus grande sensibilisation non seulement aux Premières Nations australiennes mais aussi à l’art des Premières Nations du monde entier. Je le constate certainement dans les foires d’art et les programmes de l’hémisphère nord. »

Malgré tout, Ellwood affirme que l’exposition du NGV – qui sera la plus grande tournée de son histoire – représente une entreprise « phénoménale » de la part de ses partenaires nord-américains.

« Le coût de l’envoi d’œuvres majeures à l’étranger représente une demande importante pour [international] « C’est pourquoi la culture visuelle australienne n’est traditionnellement pas prise en compte. [international exhibitions]: parce qu’ils pensent simplement : « Eh bien, il n’y a pas de sensibilisation ou d’intérêt. » Donc, le fait qu’ils disent : « Nous allons susciter cet intérêt avec vous et créer un profil pour vos artistes » – c’est tout à fait phénoménal.