Tâche difficile pour Cristiano Ronaldo de trouver un grand club après s’être séparé de Manchester United

Cristiano Ronaldo est à la recherche d’une nouvelle équipe après quelques heures tumultueuses à Manchester United, au cours desquelles ils ont annoncé que l’attaquant superstar partait et que le club pourrait être vendu.

L’attaquant vétéran du Portugal a préparé le terrain pour sa sortie d’Old Trafford la semaine dernière avec une interview franche sur TalkTV, dans laquelle il a déclaré qu’il se sentait “trahi” par le club et qu’il n’avait aucun respect pour le nouveau manager Erik ten Hag.

Il n’y avait clairement aucun moyen de revenir en arrière pour Ronaldo et United a publié mardi une déclaration confirmant qu’ils se séparaient de l’un des plus grands joueurs de leur histoire par “accord mutuel, avec effet immédiat”.

Ronaldo, actuellement à la Coupe du monde au Qatar, a publié sa propre déclaration, déclarant son amour pour le club et disant que “c’est le bon moment” pour chercher un nouveau défi.

En plus de s’en prendre à United et Ten Hag, le joueur de 37 ans a été cinglant à propos des propriétaires américains impopulaires du club dans son entretien avec Piers Morgan.

Ronaldo a déclaré que la famille Glazer, qui a chargé le club d’énormes dettes lorsqu’elle l’a acheté en 2005, se souciait plus du potentiel de gain de United que des résultats.

Quelques heures après la déclaration confirmant que Ronaldo quittait le club, United a publié un autre bulletin indiquant que les Américains envisageaient de vendre.

L’ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, qui a joué aux côtés de Ronaldo à United, a déclaré que les deux parties avaient obtenu ce qu’elles voulaient.

“Cristiano a évidemment fait cette interview avec l’état d’esprit qu’il n’était pas content et qu’il voulait sortir du club”, a déclaré Ferdinand à la BBC. “Il l’a dit très clairement.

«Je pense qu’Erik ten Hag a également obtenu ce qu’il voulait dans cette situation. Les deux parties sont heureuses et nous pouvons passer à autre chose.”

– Possibilités futures ? –

Le problème pour Ronaldo est que les principaux clubs anglais et européens ont choisi de ne pas déménager pour lui lors du mercato estival malgré son désir de quitter Old Trafford.

Ils seront probablement encore plus méfiants maintenant, ayant été témoins de son comportement erratique.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, qui a récemment marqué son 700e but en club, est une force en déclin mais a toujours commandé un énorme salaire hebdomadaire rapporté à United d’environ 500 000 £ (595 000 $).

Il aurait eu des entretiens avec le Bayern Munich et aurait été lié à un retour émotionnel au Sporting Lisbonne, où il a gravi les échelons des jeunes.

Ronaldo a déclaré qu’un club saoudien lui avait proposé un contrat de deux ans d’une valeur de 360 ​​millions de dollars et insiste sur l’intérêt des meilleurs clubs européens.

Si une équipe européenne ne vient pas appeler, un déménagement aux États-Unis est une possibilité.

La star portugaise s’est fait un nom lors de son premier passage à Old Trafford, passant d’un adolescent brut mais prodigieusement doué à l’un des attaquants les plus meurtriers au monde.

Il a remporté trois titres de Premier League et la Ligue des champions à United, mais est parti en 2009 après six ans pour le Real Madrid, où il est devenu le plus grand buteur du club, remportant la Ligue des champions quatre fois de plus.

Ronaldo a passé trois ans à la Juventus à partir de 2018 avant un retour sensationnel à Manchester l’année dernière.

Mais il a rejoint un club qui avait depuis longtemps perdu son statut de top dog en Angleterre et qui est sans trophée depuis 2017.

Ronaldo a terminé troisième du classement des buteurs de la Premier League avec 18 buts, mais a été une figure périphérique cette saison, marquant seulement trois fois dans toutes les compétitions.

Il a récemment été sanctionné pour avoir refusé de se présenter comme remplaçant alors que la relation commençait à se dégrader.

La Coupe du monde, où le Portugal lance sa campagne jeudi contre le Ghana, est sûrement la dernière chance de Ronaldo de remporter le trophée et de couronner une glorieuse carrière.

Cela pourrait aussi être sa dernière opportunité de montrer qu’il peut encore performer au plus haut niveau.

