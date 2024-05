Tache de vin de Porto liée au syndrome de Sturge Weber et aux convulsions

Lorsque Danielle Gourdeau a regardé pour la première fois le nouveau-né Jasmine, le 1er octobre 2021, elle a remarqué une tache sur l’œil de sa fille. Au début, elle ne s’en souciait pas.

Lorsque Jasmine est née, la maman Danielle Gourdeau pensait que la marque au-dessus de son œil provenait d’un accouchement traumatisant. Avec la permission de Danielle Gourdeau

« Ils pensaient que peut-être la marque sur son œil aurait pu être une ecchymose due à l’accouchement traumatisant », a déclaré Gourdeau, 36 ans, du Massachusetts, à TODAY.com. « Mon premier enfant, mon fils, a également eu une naissance traumatisante et il avait des marques sur le visage. » Mais la tache n’a pas disparu et Gourdeau s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une tache de naissance. Lorsqu’elle en a parlé au pédiatre de Jasmine lors de sa première visite, le médecin a suggéré quelque chose d’inattendu : Jasmine pourrait souffrir du syndrome de Sturge-Weber, une maladie qui peut entraîner des convulsions, des migraines et d’autres troubles neurologiques.

«Je n’en avais jamais entendu parler», dit Gourdeau. « J’étais sans aucun doute terrifié. Je voulais savoir si c’était quelque chose qui était génétiquement lié à moi, comme si je le lui avais donné… et ensuite la faire soigner le plus rapidement possible.

Quand une tache de naissance est le signe d’autre chose

Avant cette visite chez le médecin, Gourdeau ne pensait pas beaucoup à la marque colorée en relief au-dessus de l’œil gauche de Jasmine. Une infirmière à domicile a déclaré qu’il s’agissait probablement d’une tache de naissance, ce qui a encouragé Gourdeau à en parler au médecin de Jasmine. Elle a été surprise lorsque le médecin lui a recommandé d’emmener Jasmine à la clinique du syndrome Surge-Weber de l’hôpital pour enfants de Boston.

«Je voulais juste savoir si quelque chose n’allait pas et si elle avait besoin d’être soignée», explique Gourdeau.

Lorsque Jasmine s’est rendue à la clinique, elle a rencontré la directrice, la Dre Anna Pinto, qui lui a recommandé de passer une IRM. Les résultats ont confirmé ce que les médecins soupçonnaient : Jasmine souffrait du syndrome de Sturge-Weber, une maladie neurologique rare accompagnée d’une tache de naissance du vin de Porto et de convulsions.

«Tout ce que j’ai lu sur le syndrome m’a absolument terrifié», dit Gourdeau.

La clinique propose des traitements pour remédier à l’apparence esthétique de la tache de naissance, mais Gourdeau était plus préoccupée par l’impact que cette maladie aurait sur le cerveau de sa fille.

«(Dr Pinto a déclaré) généralement au cours de la première année de vie, nous constatons des convulsions», se souvient Gourdeau. «Je me suis évanoui. Je n’ai pas vraiment compris ce qu’elle disait. J’ai dû lui demander de répéter deux ou trois fois.

Une fois le choc de Gourdeau passé, Pinto a expliqué que les médecins pouvaient traiter le syndrome de Sturge Weber avec un médicament antiépileptique et de l’aspirine. Pinto — qui a participé à un Étude rétrospective de ce protocole – a vu que ce régime médicamenteux pouvait réduire, voire empêcher les bébés atteints de Sturge Weber d’avoir des convulsions.

« Les crises elles-mêmes pourraient entraîner des dommages irréparables à son cerveau », explique Gourdeau. « Alors pourquoi ne pas les éviter ? »

Lorsque sa fille a reçu le diagnostic du syndrome de Sturge Weber, Danielle Gourdeau ne savait pas qu’une tache de naissance liée au porto pouvait être associée à des symptômes neurologiques. Avec la permission de Danielle Gourdeau

Après mûre réflexion, Gourdeau a accepté le traitement.

« C’était effrayant d’être dans la position dans laquelle je me trouvais, (je me demandais) est-ce que je fais le bon choix ? » elle dit.

Syndrome de Sturge-Weber

Avoir une tache de naissance n’indique pas nécessairement un problème de santé. Mais lorsque les bébés ont des taches de naissance dues au porto « situées sur la paupière supérieure, sur le front », cela pourrait être un signe du syndrome de Sturge Weber, explique Pinto. Ceux qui souffrent de cette maladie développent trop de capillaires dans la peau et ont également des « vaisseaux sanguins anormaux à la surface du cerveau », le Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux dit.

Une tache de naissance du porto sur le front et le front « augmente les risques d’avoir la même malformation vasculaire à l’intérieur du cerveau, dans la zone entourant le tissu cérébral – et cela peut conduire à des symptômes neurologiques (les) convulsions étant les plus courants », Pinto, un médecin traitant du département de neurologie, division d’épilepsie de l’hôpital pour enfants de Boston, a déclaré à TODAY.com. Les enfants présentant ces taches de naissance « devraient être vus par un neurologue ».

Les enfants atteints du syndrome de Sturge Weber développent souvent des convulsions et des migraines, note-t-elle. Mais les symptômes peuvent apparaître plus tard.

«Certains cas peuvent rester asymptomatiques (pendant) un certain temps», dit-elle. « Nous avons des cas très bénins, ou ils présentent des symptômes neurologiques d’apparition tardive. Il y a une grande variation.

Pour certains enfants, les crises précoces peuvent être dévastatrices pour leur développement, dit-elle. Pour résoudre ce problème, les enfants dont les résultats d’EEG ou d’IRM indiquent des « anomalies vasculaires » dans le cerveau sont traités avec un médicament anti-épileptique et de l’aspirine.

« Ce que nous avons découvert, c’est qu’en administrant un médicament contre les crises associé à de l’aspirine avant que les crises (débutent), on peut diminuer leur nombre », explique Pinto. « Cela peut retarder l’apparition et diminuer l’ampleur de l’épilepsie. »

À l’heure actuelle, il semble qu’ils n’auront peut-être pas besoin de continuer à prendre leurs médicaments tout au long de leur vie, dit-elle. Mais il existe certaines variables.

« Si le patient ne développe aucun symptôme lorsque nous répétons l’IRM, s’il n’y a pas de progression de la maladie (et) le cerveau est sain et sauf, nous pouvons proposer d’arrêter le traitement », dit-elle. « Cependant, chez certains patients, nous avons retardé l’apparition des symptômes neurologiques et ils peuvent encore développer des convulsions. »

Pinto dit qu’il existe une étude multicentrique examinant l’histoire naturelle du syndrome de Sturge Weber afin que les experts comprennent mieux comment la maladie se manifeste dans la population. Les experts savent qu’elle peut varier de légère à grave et qu’elle ne semble pas contribuer à augmenter la mortalité, note-t-elle. Mais certaines personnes atteintes ont connu une qualité de vie diminuée, beaucoup souffrant de crises graves ou fréquentes étant incapables de conduire, par exemple.

Beaucoup de personnes souffrant d’épilepsie à cause de Sturge Weber prennent des médicaments qui ont un impact sur leur mémoire et beaucoup souffrent également de TDAH, explique Pinto. « Cette condition est fortement associée à la dépression (et) à l’anxiété », ajoute-t-elle.

Renforcer la sensibilisation

Jasmine, maintenant presque âgée de 3 ans, prend toujours ses médicaments et Gourdeau croit que l’intervention a eu un impact énorme sur sa fille.

« Ils ont évité à ma fille, je le crois sincèrement, de souffrir de convulsions », dit-elle. « Les chances étaient contre elle, et elle les a surpassées. »

Chaque année, Jasmine passe une IRM et lorsqu’elle aura 4 ans, les médecins pourraient réévaluer ses médicaments, soit en réduisant, soit en éliminant ce qu’elle prend.

«J’espère qu’à son 4e anniversaire, son IRM ne montrera aucun signe de dommage ni d’activité épileptique», dit Gourdeau.

Jasmine a une personnalité « épicée » et sa tache de naissance liée au porto devient plus rouge lorsqu’elle se met en colère. Pourtant, maman Danielle Gourdeau est reconnaissante que Jasmine ait reçu un diagnostic et un traitement rapides pour le syndrome de Sturge Weber. Avec la permission de Danielle Gourdeau

Jasmine a connu certains retards de développement, où elle était lente à relever la tête, à s’asseoir et à ramper. Mais elle a participé à des interventions précoces, telles que des séances de physiothérapie, d’orthophonie et d’ergothérapie, et elle se porte bien maintenant.

« Chaque transition a été un peu différente et un peu plus difficile ou un peu (effrayante) », dit Gourdeau. « Avec le recul, je n’aurais pas changé ce que j’avais fait. (Boston Children’s Hospital) s’est absolument assuré qu’elle irait bien.

Aujourd’hui, Jasmine « franchit des étapes importantes » et profite de la vie. Elle aime la musique, danser et courir dans le parc.

« Elle est très turbulente », dit Gourdeau. « Rien ne l’arrête. Elle est épicée.

Lorsque Jasmine se met en colère, sa tache de naissance devient d’un rouge plus foncé, un signe révélateur pour que Gourdeau soit prudent. Mais sa fureur est passagère.

« Elle est très, très heureuse », dit-elle.

Gourdeau espère que d’autres apprendront de l’histoire de Jasmine. Si un enfant a une tache de naissance liée au porto au-dessus de l’œil ou sur le front, il doit consulter un médecin.

« Tenez-vous en à vos instincts maternels, respectez vos instincts paternels », dit-elle. « Si vous pensez qu’il peut y avoir quelque chose qui ne va pas, n’y réfléchissez pas trop… (agissez). »