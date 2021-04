Les joueurs indiens ont une lourde tâche à accomplir pour affronter des Lettons de rang supérieur, y compris la championne de Roland-Garros 2017, Jelena Ostapenko, lorsqu’ils s’efforcent de franchir l’obstacle des barrages du groupe mondial à la Coupe Billie Jean King, ici à partir de vendredi. De son propre aveu, Ankita Raina joue son meilleur tennis lors de cet événement, anciennement connu sous le nom de Fed Cup, et l’Inde s’attendrait à nouveau à ce qu’elle frappe au-dessus de son poids lorsqu’elle affrontera Ostapenko lors du match d’ouverture des barrages où l’Inde est en compétition pour la première fois. Bien que les chances soient contre eux, ce qui pourrait jouer en faveur des Indiens, c’est que l’égalité se jouera sur un court dur en salle car les Lettons n’ont étonnamment pas choisi des terrains en terre battue, plus adaptés à leurs joueurs, et l’absence de soutien de la foule pour les hôtes. .

Ankita (classée 174) et Karman Kaur Thandi (classée 621), qui affronte l’hôte numéro un Anastasija Sevastova (classée 47e), se sont toutes deux déclarées prêtes pour un bon combat.

Ankita a joué contre Sevastova en 2015 à domicile à Ahmedabad, perdant une finale de l’ITF contre elle. Leurs voyages ont été contrastés depuis lors avec Sevastova entrant dans le top 50 avec un revers écrasant.

Elle a même battu Serena Williams lorsque la Lettonie a joué contre les États-Unis lors des éliminatoires de la Fed Cup 2020.

«Nous jouons principalement sur des terrains durs, donc je suis prêt et excité pour cela. Je fais de mon mieux quand je représente mon pays, je suis plus que prêt », a déclaré Ankita lors d’une conférence de presse virtuelle.

Karman, qui fait un retour après une mise à pied pour blessure, a déclaré qu’elle était physiquement préparée pour le grand défi.

«Rapide ou lent, peu importe, Ankita et moi préférons les courts durs. C’est une bonne opportunité pour nous », a-t-elle déclaré.

Interrogé sur la raison pour laquelle il a choisi Karman plutôt que Rutuja Bhosale (419), le capitaine Vishal Uppal a déclaré qu’il était passé par son «instinct».

«Tous mes cinq joueurs ont travaillé dur. J’ai senti que Karman pouvait nous donner un peu plus le premier jour. Je suis allé avec mon instinct », a-t-il dit.

Sevastova a dit qu’elle connaissait bien Ankita mais a regardé quelques vidéos Youtube de Karman pour se faire une idée de son jeu.

«J’ai regardé pour m’amuser», dit-elle en plaisantant.

«J’ai regardé pour savoir quelles sont ses armes ou ses faiblesses. C’est une chose de regarder une vidéo et différente dans la vraie vie. Vous en savez plus lorsque vous êtes sur le court.

Elle a récemment joué sur terre battue, mais a déclaré que le passage sur un terrain dur ne serait pas un problème. Elle a admis que la surface conviendrait davantage aux Indiens.

Uppal a estimé que l’absence de foule jouera en faveur de l’Inde.

«Nous sommes arrivés à ce stade (Play-offs) pour la première fois. La bonne chose est qu’il n’y aura pas 5 à 7 000 fans qui nous hurleront dessus, mais en même temps cela enlève le plaisir. Le classement sort de la fenêtre dans la Coupe Bille Jean King. »

L’horaire:

Vendredi: 1) Ankita Raina vs Jelena Ostapenko.

2) Karman Kaur Thandi contre Anastasija Sevastova.

Samedi: 3) Ankita Raina contre Anastasija Sevastova. 4) Karman Thandi contre Jelena Ostapenko.

5) Sania Mirza/ Ankita Raina contre Diana Marcinkevica / Daniela Vismane.

Les matchs débuteront à 20h30 le vendredi et 16h30 le samedi.

Les matchs seront diffusés en direct sur Eurosport.

