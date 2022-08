Tabu termine son 9e film avec Ajay Devgn et partage une jolie photo avec l’acteur

Vendredi, la star de Bollywood Tabu a laissé tomber une photo avec Ajay Devgn alors qu’il s’agit d’un enveloppement pour leur 9e film Bholaa. S’adressant à Instagram, l’acteur a annoncé la fin de son prochain film.



Partageant la photo, elle a écrit : “Regardez !! Nous avons terminé notre 9e film ensemble ! #wewrap #bholaa @ajaydevgn @adffilms.” Sur la photo, Tabu est vu dans une chemise blanche et une veste par-dessus. Elle joue le rôle d’un policier intrépide, audacieux et de haut rang dans le film. Debout à côté d’elle se trouve la co-star Ajay dans une kurta noire et un gamcha rouge enroulé autour de son cou.







Bholaa marque le quatrième film de réalisateur d’Ajay après U, Me aur Hum en 2008, Shivaay en 2016 et Runwav 34 en 2022. Le film, qui devait auparavant être réalisé par Dharmendra Sharma, est le remake hindi du hit tamoul de 2019 ` Kaithi`. Le film original tournait autour d’un ex-détenu qui décide de rencontrer sa fille pour la première fois après sa sortie de prison mais se retrouve pris dans une confrontation entre la police et la mafia de la drogue.

Tabu et Ajay ont partagé l’écran dans des films tels que Vijaypath, Haqeeqat, Thakshak, Fitoor, Drishyam, Golmaal Again et De De Pyaar De. Outre Bholaa, les acteurs seront également vus dans Drishyam 2. Dirigé par Abhishek Pathak, le film met également en vedette Akshaye Khanna, Shriya Saran, Rajat Kapoor et Ishita Dutta. Le personnage d’Ajay Devgn de Vijay dans le film à succès Drishyam de 2015 a fait croire à tout le monde que leur famille était partie en vacances, ce qui était à son tour un plan parfait pour sauver sa famille d’une condamnation pour meurtre. Ajay est prêt à reprendre l’un de ses personnages les plus intrigants à l’écran et à continuer dans la peau de Vijay dans la suite.



L’histoire dévoile un voyage qui laisse le public réfléchir à ce qui pourrait être sa sortie cette fois. Tabu reprendra son rôle de Meera Deshmukh, inspectrice générale de la police. La version hindi, titrée par Ajay, était un remake du film malayalam de 2013 du même nom, avec Mohanlal en tête. Il a été dirigé par le réalisateur primé national Nishikant Kamat. La suite du thriller à succès sortira en salles le 18 novembre 2022. (Avec les entrées de l’ANI)