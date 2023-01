Tabu dévoile le premier regard féroce de son personnage de flic d’Ajay Devgn-star Bholaa, les fans l’appellent “sauveur de Bollywood”

Tabu a dévoilé le premier look de son personnage du prochain thriller d’action Bholaa. Le film met en vedette Ajay Devgn et est également réalisé par lui. Tabu joue un policier dans le film et l’actrice s’est rendue sur ses réseaux sociaux mardi pour partager le premier regard. Bholaa est le remake officiel du hit tamoul Kaithi de 2019.

Tabu a partagé une publication de carrousel avec deux photos du look de son personnage. Sur la première photo, elle portait son uniforme et ses lunettes pointant une arme sur la caméra tout en regardant sombrement devant elle. La deuxième photo montrait le profil de Tabu avec son arme toujours à la main et les cheveux tombant sur son visage. Son badge avec le nom de Diana était également visible.

Réagissant au message, un fan a écrit: “Aag laga di (Vous l’avez mis en feu).” Un autre a appelé Tabu le «sauveur de Bollywood» et a commenté: «Après Bhool Bhulaiyaa 2 et Drishyam 2, elle arrive avec un autre super hit». Fait intéressant, Tabu a joué un flic dans Drishyam 2, sa dernière sortie. Un commentaire disait: “Tabu en tant que flic est un genre.”





Bholaa met en vedette Ajay Devgn dans le rôle principal d’un prisonnier qui se retrouve dans le collimateur d’un gang criminel et de flics et doit protéger ces derniers dans le but de rencontrer sa fille séparée. Le film présente également Amala Paul et Abhishek Bachchan dans des apparitions spéciales. L’intrigue du film serait différente de l’original tamoul Kaithi.

Kaithi, réalisé par Lokesh Kanagaraj, met en vedette Karthi dans le rôle principal, ainsi que Narain, Arjun Das, Harish Uthaman, George Maryan et Dheena dans des rôles clés. Le film met en place l’univers cinématographique Loki de Lokesh, qui comprend également la vedette de Kamal Haasan, Vikram. Une suite Kaithi est actuellement en cours de développement.

Bholaa a commencé à tourner l’année dernière à Hyderabad, Madh Island, Kharghar, Mumbai et Varanasi. Le tournage s’est terminé à la fin de l’année dernière et le film devrait maintenant sortir en salles le 30 mars 2023.