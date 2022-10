Tablette Pixel : Google taquine encore une fois ce mystérieux appareil

Google vraiment veut que les gens sachent qu’il fonctionne sur une nouvelle tablette. Après avoir d’abord révélé qu’il était travaillant sur une tablette lors de sa conférence des développeurs d’E/S en mai, jeudi lors de son événement Pixel, la société a de nouveau laissé tomber quelques indices sur le prochain appareil.

Contrairement aux téléphones métalliques Pixel 7, la tablette sera construite avec un revêtement “nano-céramique” qui a été “inspiré” de la porcelaine. Le corps de la tablette est en “aluminium 100% recyclé”.

Nous ne savons toujours pas grand-chose sur la tablette, bien que Google ait déclaré qu’elle serait “premium” et arriverait en 2023. Elle fonctionnera sur Google. Tenseur G2 processeur, similaire à celui qui alimente le Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

L’appareil disposera d’une station d’accueil de charge qui se connecte magnétiquement à l’arrière de la tablette, transformant la tablette Pixel en un Nest Hub amovible. Lorsqu’elle est connectée, la tablette peut afficher des photos ou contrôler votre maison intelligente avec des widgets ou l’assistant Google.

Bien qu’il ait taquiné certaines fonctionnalités supplémentaires, Google n’a pas révélé de prix ni de date de sortie. La société a cependant réitéré que la tablette sera mise en vente l’année prochaine.



Est-ce plus un écran intelligent qu’un ordinateur portable ?

L’aperçu de Google a donné l’impression que la tablette était beaucoup plus destinée à être un cadre photo, un hub domestique intelligent et un appareil d’appel vidéo qu’une sorte d’alternative pour ordinateur portable. Aucun accessoire de clavier n’a été montré : au lieu de cela, cette station de charge magnétique semblait être le moyen clé de garder la tablette dans votre maison. (La tablette Pixel n’arrivera pas avant 2023, donc d’autres pourraient être en préparation.)

Performances : aussi bonnes que le Pixel 7, avec des extras ?

Les utilisations proposées par Google pour la tablette, qui semble puissante (elle a la nouvelle puce Tensor G2), ressemblent à ses téléphones Pixel. Mais Google a souligné que les applications étaient compatibles avec les modes d’écran partagé et qu’elles étaient prêtes pour le stylet, ce qui peut expliquer en partie la fenêtre de lancement plus éloignée de la tablette. Les fonds d’écran et les thèmes de conception semblent identiques à Pixel, ce qui suggère que la sensation Android sur sa tablette sera très similaire cette fois-ci.

Combien ça coûtera?

Le prix est inconnu, et c’est une grande question ici. Si Google essaie d’en faire une tablette domestique décontractée, son prix sera-t-il en conséquence ? (Le Nest Hub Max, par exemple, coûte 229 $.) Ou, s’il vise à être un appareil plus polyvalent, d’autres accessoires mériteront-ils un prix qui le placera dans la zone premium ? C’est difficile à dire, et nous n’en saurons peut-être pas plus à ce sujet avant l’année prochaine. Si vous mourez d’envie d’avoir une nouvelle tablette Android, vous voudrez peut-être l’attendre.

