Tablette Oukitel RT7 Titan présente la première tablette robuste 32 000 mAh 5G au monde

Oukitel, un fabricant leader dans l’industrie de la technologie robuste, est fier d’annoncer une nouvelle tablette robuste Oukitel RT7 Titan, qui arrivera sur le marché en août 2023. Conçue avec la plus grande batterie 32000 mAh au monde, une connectivité 5G de pointe et une ultra durabilité, ce révolutionnaire RT7 Titan est le choix ultime pour les utilisateurs qui recherchent un appareil durable et ultra robuste.

Une percée remarquable est que Oukitel lance le RT7 Titan avec la plus grande batterie de 32 000 mAh au monde, surpassant la plupart des tablettes robustes dont la plage de batterie moyenne est d’environ 7 000 mAh à 10 000 mAh. Le RT7 Titan peut prendre en charge jusqu’à 2 720 heures de veille, 220 heures d’appel et 35 heures de lecture vidéo. Une période prolongée de divertissement ou de travail est facilement garantie. De plus, la tablette robuste est livrée avec une fonctionnalité de charge inversée, offrant une puissance massive pour charger d’autres appareils en cas d’urgence.

Alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 720 couplé à jusqu’à 24 Go de RAM et 256 Go de ROM, Oukitel RT7 Titan offre une expérience transparente pour le multitâche, les jeux et le visionnage de vidéos. De plus, l’Oukitel RT7 Titan ouvre la voie avec la connectivité 5G, offrant une latence plus faible, une capacité supérieure et une bande passante accrue par rapport à la connectivité 4G.

Le RT7 Titan est doté d’un écran FHD+ de 10,1 pouces avec une luminosité de 400 nit, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle claire à l’intérieur ou à l’extérieur. Contrairement aux autres tablettes classiques, cet appareil est capable de résister aux chutes, aux chocs et aux températures extrêmes, certifié par les normes IP68, IP69K et MIL-STD-810H.

Équipé d’une caméra principale de 48MP et d’une caméra de vision nocturne de 20MP, les utilisateurs peuvent capturer chaque instant du jour au soir. Une caméra frontale de 32MP offre un selfie clair. En termes d’accessoires, Oukitel propose trois options pratiques : une poignée en alliage premium, une dragonne et une bandoulière. Les utilisateurs peuvent facilement choisir l’accessoire préféré en fonction des besoins. Selon Oukitel, RT7 Titan sera mis en vente sur AliExpress à partir du 21 août. Pour plus d’informations, veuillez rester à l’écoute pour d’autres annonces d’Oukitel.