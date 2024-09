Tablette Lenovo Legion Y700 (2024) avec écran de 8,8 pouces, lancement du SoC Snapdragon 8 Gen 3 : prix, spécifications

La tablette de jeu Lenovo Legion Y700 (2024) a été lancée en Chine. Il est livré avec un écran de 8,8 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, jusqu’à 16 Go de RAM, et dispose d’une unité de refroidissement dotée d’une chambre à vapeur de 10 004 mm². La tablette dispose d’un moteur de jeu dédié, conçu pour réduire la latence tactile ainsi que la latence du réseau. La variante noire du Legion Y700 est actuellement disponible en précommande, tandis que la version blanche sera probablement bientôt mise en vente.

Prix ​​​​Lenovo Legion Y700 (2024)

Le prix du Lenovo Legion Y700 (2024) commence à 2 899 CNY (environ 34 600 Rs.) en Chine pour l’option 12 Go + 256 Go, tandis que la variante 16 Go + 512 Go est répertoriée à 3 299 CNY (environ 39 400 Rs.). Il est disponible en précommande dans le pays via Lenovo Chine. boutique en ligne. La tablette est proposée dans un coloris Crystal Black.

Pendant ce temps, la version Ice Sould White du Lenovo Legion Y700 (2024) commence à 2 999 CNY (environ Rs. 35 800) pour l’option 12 Go + 256 Go, tandis que la variante supérieure de 16 Go + 512 Go est marquée à 3 399 CNY (environ Rs. 40 600). Il sera bientôt mis en vente dans le pays.

Lenovo Legion Y700 (2024) Spécifications, fonctionnalités

Le Lenovo Legion Y700 (2024) arbore un écran de 8,8 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, une densité de pixels de 343 ppi et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. La tablette est alimentée par un SoC Snapdragon 8 Gen 3 associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage intégré UFS 4.1.

Lenovo a équipé la tablette de son architecture de refroidissement interne QianKun qui comprend une chambre à vapeur de 10 004 mm² qui facilite la dissipation de la chaleur. Le Lenovo Legion Y700 (2024) est équipé d’un moteur dédié, appelé Lingjing Engine de Lenovo, qui permettrait de réduire la latence tactile et réseau de 32,2 et 45,8 %, respectivement.

Le Lenovo Legion Y700 (2024) est équipé de deux haut-parleurs superlinéaires et d’un moteur linéaire à double axe X. La tablette est soutenue par une batterie de 6 550 mAh et dispose de deux ports USB Type-C. Il pèse 350 g et mesure 7,79 mm d’épaisseur.

