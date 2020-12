À l’époque où des tablettes comme l’iPad et le Samsung Galaxy Tab ont été annoncées pour la première fois, beaucoup se sont demandé à quel point elles pouvaient être utiles. Ce ne sont que de plus gros smartphones après tout, non? Mais à chaque génération, les tablettes sont devenues plus minces, plus volumineuses et plus puissantes, et elles constituent aujourd’hui une technologie inestimable pour des millions de personnes dans le monde, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

Aucune tablette n’a plus illustré cette transformation cette année que l’iPad Air de quatrième génération d’Apple, notre choix de tablette de l’année 2020.

L’iPad Air a connu un passé intéressant: suite à la sortie de l’iPad Air 1 et de l’iPad Air 2 en 2013 et 2014, Apple a décidé de canaliser la gamme au profit d’un branding iPad plus simple. Avance rapide jusqu’en 2019 et Apple a relancé l’Air, offrant une construction plus mince et un écran plus grand que l’iPad d’entrée de gamme, mais il a toujours eu le même design que lors de sa première sortie six ans plus tôt.

C’est ce qui rend l’iPad Air de quatrième génération si excitant: il s’agit d’une refonte complète de la tablette de milieu de gamme, abandonnant le look vieillissant pour un look industriel plus haut de gamme en ligne avec les gammes premium iPad Pro et iPhone 12.

Il a également abandonné le bouton Accueil pour une expérience plein écran avec des cadres relativement minces, offrant un écran plus grand de 10,9 pouces dans un facteur de forme similaire, et il est disponible dans de nouvelles couleurs vives qui injectent un peu de piquant indispensable dans la gamme de tablettes d’Apple.

En fait, le facteur de forme est presque identique à celui de l’iPad Pro 11 pouces, à tel point que vous pouvez profiter des mêmes accessoires de niveau Pro auparavant exclusifs aux iPad les plus haut de gamme, y compris à la fois le Magic Keyboard incroyablement utile et Apple Pencil de deuxième génération.

Ce n’est pas seulement un pas en avant dans la conception: l’iPad Air dispose du même chipset A14 Bionic que la gamme phare de l’iPhone 12, offrant un énorme bond en termes de performances par rapport à l’A12 Bionic présenté sur la variante de l’année dernière et faisant de la tablette l’une des puissant sur le marché en ce moment.

Certes, ce n’est pas tout à fait des performances de niveau iPad Pro, et vous manquerez des fonctionnalités de niveau Pro telles que l’écran ProMotion à 120 Hz et A12X Bionic, mais c’est plus que suffisant pour l’utilisateur moyen – et surtout, beaucoup moins cher que l’iPad Pro gamme aussi. Pour en savoir plus sur notre sélection de la tablette de l’année, jetez un œil à notre examen complet de l’iPad Air (2020).

Nous avons aussi adoré …

Bien sûr, ce n’était pas un choix facile avec tant de bonnes tablettes publiées en 2020, il est donc normal d’inclure quelques mentions honorables. Ce sont toujours d’excellents comprimés à leur égard – c’est une question de préférence personnelle et de la façon dont vous avez l’intention d’utiliser la tablette, après tout.

Il serait difficile d’ignorer Samsung, le seul réel concurrent de l’iPad dans l’espace Android, et la Galaxy Tab S7 + de la société est un autre ajout solide à sa collection de tablettes. Le matériel est incroyablement magnifique, du look premium à l’écran Super AMOLED 12,4 pouces, mais le manque d’applications de tablette natives sur Google Play signifie qu’il perd finalement face à l’iPadOS d’Apple et à la pléthore d’applications iPad disponibles.

C’est une histoire similaire avec le MatePad Pro de Huawei, bien qu’à l’extrême. Comme la Tab S7 +, le matériel du MatePad Pro est irréprochable – en particulier au prix de départ de 549 £ – mais comme tous les produits Huawei à l’heure actuelle, il n’a pas accès à Google Play, ce qui rend l’application native pour tablette encore plus rare que La tablette de Samsung. Il existe des solutions de contournement, mais c’est finalement un casse-tête lorsque vous pouvez choisir une alternative au prix similaire avec un accès à plus d’applications dès le début.

Nous sommes à mi-chemin de la remise de nos prix 2020, alors découvrez nos choix pour le meilleur téléviseur, produit pour maison intelligente et équipement audio de l’année.

