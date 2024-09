Tablette de jeu Lenovo Legion Y700 (2024) avec écran 165 Hz, Snapdragon 8 Gen 3 lancée en Chine

Comme prévu, Lenovo a officiellement dévoilé sa tablette de jeu Legion Y700 (2024) de nouvelle génération, un appareil puissant conçu pour les amateurs de jeux. Voyons ses principales spécifications.

Lenovo Légion Y700 (2024) Spécifications :

Le Lenovo Legion Y700 dispose d’un écran de jeu de 8,8 pouces avec une résolution de 2560 × 1600, offrant des visuels nets avec une densité de pixels de 343 PPI. L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz, garantissant un jeu fluide. Il prend également en charge la large gamme de couleurs DCI-P3 et une précision des couleurs élevée avec un DeltaE moyen.

La tablette comprend également une gradation CC globale et une luminosité typique de 500 nits. De plus, il est certifié TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue et des performances sans scintillement, garantissant ainsi le confort des yeux pendant de longues heures de jeu.

Sous le capot, la tablette est alimentée par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, associé à la RAM LPDDR5X et au stockage UFS 4.0 pour des performances rapides et efficaces. Le Y700 est équipé de l’architecture de refroidissement QianKun de Lenovo, dotée d’une énorme chambre à vapeur de 10 004 mm² pour une dissipation thermique optimale, même en cas d’utilisation intensive.

Le Y700 est équipé d’un écran Super Control Dynamic en option qui améliore la fluidité de 4,1x, réduit les reflets de l’écran de 96,5 % et réduit les points de réflexion de 45 %, ce qui en fait un excellent choix pour les jeux en extérieur.

La tablette est également équipée du moteur Lingjing propriétaire de Lenovo, qui réduit la latence tactile de 32,2 % et la latence réseau de 45,8 % dans des jeux spécifiques, offrant ainsi un avantage concurrentiel dans les paramètres multijoueurs.

L’appareil comprend deux ports USB-C, permettant une charge simultanée et une utilisation d’un casque filaire, et il prend en charge la sortie vidéo DP via l’un des ports. Il est livré avec deux moteurs linéaires sur l’axe X et deux haut-parleurs ultra-linéaires qui améliorent l’expérience de jeu avec un son immersif et un retour haptique précis. La tablette ne pèse également que 350 g, ce qui la rend légère et portable.

La tablette Lenovo Y700 (2024) fonctionne sur ZUI 16.1 et dispose d’une batterie de 6 550 mAh, offrant jusqu’à 14,6 heures de lecture vidéo et 8,9 heures de jeu.

Prix ​​et disponibilité

Le Lenovo Legion Y700 (2024) est disponible en précommande en Carbon Black à partir de 2 899 yuans (413 $) pour le modèle 12 Go + 256 Go et 3 299 yuans (470 $) pour la version 16 Go + 512 Go. Les modèles Ice White sont au prix de 2 999 yuans (427 dollars) et 3 399 yuans (484 dollars) pour les mêmes configurations.

La version Super Control Dynamic sera disponible à partir de 3 299 yuans (470 $) pour le modèle 12 Go + 256 Go et 3 799 yuans (542 $) pour la version 16 Go + 512 Go Ice White.

La vente officielle de la version Carbon Black débute le 25 octobre, tandis que la date de sortie de la version Ice White n’a pas encore été annoncée.