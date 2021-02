Lenovo a actualisé sa gamme de tablettes de la série Tab P en Inde avec le nouveau Lenovo Tab P11 Pro. Dévoilé pour la première fois en septembre de l’année dernière aux côtés de Lenovo Tab M10 HD Gen 2, le Tab P11 Pro est livré avec un écran OLED avec prise en charge Dolby Vision et HDR. La tablette Android est également livrée avec des capteurs de temps de vol (ToF) intégrés pour un déverrouillage instantané et une conception monocoque. Il est disponible dans une seule finition de couleur grise.

Le Lenovo Tab P11 Pro est disponible en Inde via Amazon pour Rs 44,999. Les clients qui envisagent d’obtenir la tablette Android avec le clavier de l’entreprise peuvent acheter le modèle fourni pour 49 999 Rs via le site Web. En outre, la plate-forme de commerce électronique propose des offres de vente telles que EMI sans frais avec certaines cartes de crédit, une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 12 400 Rs et une remise instantanée de 1 500 Rs sur la carte de crédit Yes Bank. Il est disponible en couleur gris ardoise. Pour rappel, le Lenovo Tab P11 Pro a été lancé dans le monde l’année dernière avec un prix de départ de 699 euros (environ 61 500 Rs).

En termes de conception, la tablette Lenovo Tab P11 Pro a des cadres étroits et son module de caméra arrière est en forme de pilule. La tablette est construite avec un cadre monocoque en alliage d’aluminium léger. Il dispose d’un écran OLED WQXGA de 11,5 pouces (2 560 x 1 600 pixels) avec une luminosité maximale de 500 nits et une gamme de couleurs sRGB de 100%. Sous le capot, il contient le chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 730G associé au GPU Adreno 618, 6 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage UFS 2.1 intégré. Le panneau d’affichage est également compatible avec Dolby Vision et HDR. De plus, il fonctionne sur Android 10 et prend en charge la connectivité LTE.

À l’avant, Lenovo a fourni un appareil photo principal de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur de caméra infrarouge (IR) de 8 mégapixels. À l’arrière, le Lenovo Tab P11 Pro dispose d’une configuration à double caméra arrière qui comprend une caméra principale de 13 mégapixels avec un objectif grand angle et un tireur ultra grand angle de 5 mégapixels. Les autres caractéristiques notables incluent le Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0 et un port USB Type-C. Il est livré avec une batterie de 8600 mAh qui est censée offrir 15 heures de lecture vidéo ou jusqu’à 8 heures de navigation sur le Web avec une utilisation de productivité normale. La tablette prend également en charge le stylet Lenovo Precision Pen 2, vendu séparément.