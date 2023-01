Tables de cuisson à induction : ce que vous devez savoir avant d’acheter

La Californie envisage d’interdire les nouveaux poêles à gaz naturel en raison de leurs effets sur l’environnement et de la nature potentiellement dangereuse de leurs émissions de particules. Bien que cela n’affecte pas les appareils existants, la nouvelle a relancé un débat sur la meilleure façon de cuisiner. Alors que les plaques électriques traditionnelles ont tendance à être lentes et peu économes en énergie, il existe une excellente alternative électrique : la plaque à induction.

mais c’est bon pour toi? Si vous envisagez de passer à une plaque à induction, vous devrez ajuster certaines habitudes de cuisson. Nous vous expliquons de quoi il s’agit, ainsi que les accessoires et les bizarreries qui accompagnent ce type de table de cuisson.

Alors que vous pouvez passer des plaques électriques aux plaques à gaz – et inversement – ​​avec seulement des ajustements mineurs, une plaque à induction changera ce avec quoi vous cuisinez et comment vous cuisinez. Voici pourquoi.

Comment fonctionnent les plaques à induction ?

Une plaque à induction chauffe une casserole ou une casserole par induction électrique, plutôt que par des méthodes traditionnelles telles que la chaleur rayonnante (comme une plaque de cuisson électrique) ou une flamme de gaz.

La cuisson par rayonnement implique le transfert de chaleur, par vagues, des éléments chauffants sous la surface lisse en céramique de la cuisinière vers votre casserole ou poêle. La chaleur est générée par l’électricité.

Les plaques de cuisson à gaz sont explicites – elles chauffent thermiquement, à l’aide d’une flamme de gaz.

La cuisson par induction est un processus plus compliqué, impliquant la création d’un champ magnétique. Sous la vitre d’une plaque à induction se trouve une bobine de fil de cuivre. Lorsqu’une casserole pouvant conduire l’électricité (nous y reviendrons) est posée sur la table de cuisson, un courant électrique alternatif la traverse.

Le champ magnétique qui en résulte crée un courant électrique dans la base du pot, ce qui crée de la chaleur. Ce que cela signifie, c’est que la casserole elle-même devient la source de chaleurc’est pourquoi la cuisson par induction est si efficace.

Les avantages d’une plaque à induction

Il existe de bonnes raisons d’investir dans une plaque à induction. Ce sont les principaux.

Vitesse

Les plaques à induction cuisent rapidement, car toute l’énergie générée va directement dans votre casserole, qui chauffera rapidement. Des tests ont montré qu’une plaque à induction peut faire bouillir une casserole d’eau environ deux fois plus rapidement qu’une plaque à gaz. L’induction ne prend que 4 minutes, alors qu’une plaque de cuisson au gaz prendra 8 minutes.

Lorsque vous comparez cela au temps qu’il faut à une bouilloire pleine pour bouillir (environ 2-3 minutes), vous pouvez voir pourquoi une plaque à induction est considérée comme si efficace.

Contrôler

Vous constaterez que la puissance calorifique peut être réglée beaucoup plus précisément que sur un brûleur à gaz. Comme elles sont généralement plus chères que les plaques de cuisson traditionnelles – et plus récentes – les plaques à induction sont susceptibles d’avoir d’autres fonctions haut de gamme, notamment un nombre accru de niveaux de puissance, des fonctions de mémoire et de minuterie.

Une casserole sur une plaque à induction maintiendra sa chaleur, plutôt que de devenir de plus en plus chaude au fur et à mesure qu’elle reste, ce qui signifie que vous pouvez juger plus facilement du temps de cuisson des aliments qu’elle contient, c’est-à-dire une fois que vous vous y êtes habitué.

Haier

Efficacité énergétique

Économiser de l’énergie, c’est économiser de l’argent et faire le choix le plus écologique. Avec un brûleur à gaz ou une plaque de cuisson électrique, vous payez également pour chauffer l’air autour de la casserole. Une plaque à induction ne chauffe que la casserole elle-même.

Cependant, les économies que vous réaliserez sur l’électricité mettront encore longtemps à s’ajouter au coût d’une nouvelle plaque à induction. Cependant, si vous êtes aux États-Unis, vous pourrez peut-être obtenir un financement pour l’achat en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation.

Confort

Une plaque à induction ne diffusera pas de chaleur dans l’air autour de votre casserole, ce qui en fait votre meilleure option de cuisson sur plaque de cuisson pour garder votre cuisine au frais. Les plaques à induction prennent tout leur sens lorsque vous allez être dans la cuisine pendant des heures, préparer un repas compliqué ou pendant les journées d’été à rôtir (lorsque vous voulez cuisiner, mais pas vous-même).

Sécurité

Une plaque à induction minimise les risques de brûlures et d’incendie. Le seul moment où il y a un risque de brûlure avec une plaque à induction, c’est lorsque vous venez de retirer la casserole. C’est parce que la surface chaude du fond de la casserole a été en contact avec la table de cuisson en verre, et non parce que la table de cuisson elle-même produit de la chaleur.

Non seulement une plaque à induction protégera vos doigts, mais vous ne mettrez plus jamais le feu à vos gants de cuisine lorsque vous les jetez avec désinvolture sur la cuisinière après avoir servi de la nourriture (ou suis-je le seul à avoir cette mauvaise habitude ?). Vous pouvez tester cela en plaçant un glaçon sur la plaque à induction, à côté d’une casserole d’eau bouillante. Il ne fondra – éventuellement – ​​qu’à proximité de la casserole.

Nettoyage

Les aliments sont beaucoup moins susceptibles de cuire sur la surface de la table de cuisson, il est donc plus facile de les essuyer. En prime, vous n’avez pas à attendre longtemps pour que la surface refroidisse.

Pérennité

Bien que le gaz soit plus propre que le charbon, il est toujours mauvais pour l’environnement. Les États-Unis ne sont pas les seuls à envisager une interdiction. En 2018, le gouvernement néerlandais a introduit des réglementations pour empêcher les nouvelles maisons de se connecter au réseau de gaz. Cela fait partie d’une tentative de sevrer la société de sa dépendance aux combustibles fossiles.

Comme le Royaume-Uni s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 % d’ici 2050, il pourrait bien emboîter le pas. Le Comité sur le changement climatique au Royaume-Uni a recommandé qu’aucune nouvelle maison ne soit connectée au réseau de gaz d’ici 2025.

Cependant, il est peu probable que le gaz soit éliminé de sitôt. Ce changement d’attitude signifie que dans les années à venir, les entreprises se concentreront moins sur la technologie du gaz à mesure qu’elles développeront de nouveaux produits, de sorte que les articles les plus innovants seront probablement l’induction.

Air de meilleure qualité

Les appareils de cuisson au gaz peuvent contribuer à la mauvaise qualité de l’air intérieur. C’est notamment le cas si vous oubliez régulièrement d’allumer votre hotte aspirante ou si votre hotte aspirante est inefficace ou encrassée d’huile de cuisson. Les brûleurs à gaz émettent du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, du dioxyde d’azote et des particules, qui peuvent non seulement irriter votre nez et votre gorge, mais aussi avoir des conséquences plus graves à long terme.

Une étude menée en 2018 par Stanford Medicine sur la qualité de l’air intérieur a révélé des problèmes de qualité de l’air liés à la cuisson dans la moitié des maisons visitées par l’équipe. Certains d’entre eux étaient suffisamment graves pour avoir enfreint les normes sanitaires relatives à l’air extérieur.

Bien que l’utilisation d’un ventilateur d’extraction de bonne qualité annule la plupart de ces problèmes, et bien que vous puissiez toujours brûler votre dîner sur une plaque à induction – ce qui affectera la qualité de l’air dans votre maison – l’association des plaques à induction avec de l’air pur est susceptible d’être un argument de vente aux acheteurs soucieux de leur santé.

Les inconvénients d’une plaque à induction

Cependant, ce n’est pas que de la sauce (préparée avec amour dans une poêle adaptée à la plaque à induction). Il y a quelques inconvénients à considérer. Le plus important d’entre eux – dont nous pensons qu’il n’est pas assez discuté – est leur risque pour les porteurs de stimulateurs cardiaques et de pompes à insuline.

Interactions avec le matériel médical

Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou une pompe à insuline doivent en prendre note. Les plaques à induction sont déconseillées aux personnes qui portent ces appareils car une plaque à induction génère un champ électromagnétique qui peut les perturber.

Alors que la British Heart Foundation suggère que les porteurs de stimulateurs cardiaques et d’appareils similaires devraient pouvoir utiliser une plaque à induction s’ils restent à 60 cm (2 pieds) de celle-ci à tout moment, il est peu probable que la cuisson par induction soit une activité relaxante pour toute personne impliquée.

Sa surface de verre fragile

Les plaques à induction ont une surface vitrée, avec tous les inconvénients que cela comporte. Il est conseillé de ne pas faire glisser l’ustensile sur sa surface, au cas où vous le rayeriez.

Les plaques à induction sont également connues pour se fissurer si quelque chose de lourd – comme une poêle en fonte – tombe dessus. De plus, si un couvercle chaud est placé sur la surface alors que la zone de chauffage est encore chaude, de l’air peut rester emprisonné entre les deux et lorsque vous retirez le couvercle, la surface en verre se fissurera.

Le plastique fondu ou le sucre peuvent endommager la surface de façon permanente et les casseroles chaudes peuvent temporairement décolorer le verre. Ce type de tache s’estompera avec le temps, surtout lorsqu’elle est traitée avec un nettoyant pour table de cuisson, mais tant qu’elle est là, elle gâchera l’apparence de l’appareil.

Miele

Votre cuisine peut avoir besoin d’un nouveau câblage

Si vous êtes au moins au Royaume-Uni, une plaque à induction peut avoir besoin de plus de puissance qu’une prise ordinaire de 13 ampères ne peut fournir. Cela signifie un fil séparé de votre boîte à fusibles à votre cuisinière pour fournir (jusqu’à) les 4KW de puissance dont elle a besoin. Si vous avez actuellement une cuisinière électrique, vous êtes peut-être déjà configuré pour le faire, mais si vous passez du gaz, vous aurez probablement besoin d’un électricien pour recâbler votre cuisine.

Tu vas devoir réapprendre à cuisiner

Une plaque à induction a des limites. Par exemple, vous ne pouvez pas carboniser les aliments comme vous le feriez au-dessus d’une flamme de gaz. Les casseroles doivent également être parfaitement plates, donc la cuisson au wok sur la plaque de cuisson est également plus difficile.

Mais cela affectera également vos techniques de cuisson. Dans le monde de la cuisson par induction, votre expérience ne signifie rien. Les temps d’ébullition diminueront et les casseroles bouillonneront. L’huile que vous chauffez pendant que vous hachez des oignons commencera à fumer avant que vous ayez fini. Votre recette préférée, que vous avez cuisinée des centaines de fois, finira comme une friche carbonisée au fond d’une casserole.

Vous devrez peut-être investir dans de nouvelles casseroles

Outre le coût de la nouvelle table de cuisson elle-même, vous devrez peut-être investir dans une nouvelle gamme d’ustensiles de cuisine. Seules les casseroles avec des propriétés magnétiques qui peuvent conduire l’électricité fonctionneront sur une plaque à induction.

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez notre article sur les casseroles que vous pouvez utiliser sur une plaque à induction.

C’est quoi ce bourdonnement ?

Si vous n’avez jamais eu de plaque à induction, vous constaterez peut-être qu’elle est plus bruyante que prévu. Les casseroles sur la table de cuisson peuvent augmenter le bourdonnement ou le bourdonnement, ce que certaines personnes trouvent irritant. Une astuce consiste à utiliser des casseroles plus lourdes, ce qui peut atténuer le bourdonnement.

Ne soyez pas trop à l’aise

Vous aurez également une mauvaise surprise et une main brûlée si vous vous êtes laissé bercer par un faux sentiment de sécurité en laissant vos gants de cuisine ou un torchon sur la table de cuisson allumée et en y laissant à la place une batterie de cuisine ou un ustensile conducteur. Sa place.

Combien coûte une plaque à induction ?

Les plaques à induction sont le choix le plus cher des trois grands types, bien qu’elles aient baissé de prix et, si vous magasinez, vous pouvez maintenant en acheter une sans débourser une énorme somme d’argent.

Si vous êtes aux États-Unis, Best Buy propose une large gamme de plaques à induction, tout comme Home Depot.

Si vous êtes au Royaume-Uni, il existe de bonnes options à un certain nombre de prix. John lewis a une bonne sélection, tout comme Appliances Direct.

Nous avons repéré une offre particulièrement intéressante au Royaume-Uni. Amazone vend le Russell Hobbs RH601H401B avec contrôle tactile pour 209 £ au moment de la rédaction. Il y a aussi la livraison gratuite sur cet article. Il dispose de neuf niveaux de puissance et de quatre zones de cuisson. Il est livré avec une garantie de deux ans.

Avant d’acheter – surtout si vous êtes intéressé par une plaque de cuisson haut de gamme – vous devriez consulter un électricien pour vous assurer que votre cuisine est configurée pour recevoir une plaque à induction. Ce ne sera pas un problème si vous installez une nouvelle cuisine, mais si vous passez simplement du gaz à l’induction, votre maison pourrait bien avoir besoin d’un recâblage.

