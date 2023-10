Tableau WC : l'Inde n'est pas dans le top 4 malgré sa victoire contre l'Australie et le Pakistan à...

L’Inde a commencé sa campagne pour la Coupe du monde de cricket 2023 sur une note positive en battant l’Australie, plusieurs fois championne, à Chennai. Dans un premier temps, l’Australie a été écartée pour 199, avec des filateurs indiens en vedette avec un spectacle brillant. Ensuite, la poursuite de l’Inde a commencé de la manière la plus horrible lorsque Rohit Sharma, Ishan Kishan et Shreyas Iyer ont été renvoyés pour des canards. Cependant, Virat Kohli (85) et KL Rahul (97*) ont réalisé plus de 150 points pour seulement sortir l’Inde du danger, mais garantir que les hôtes atteignent l’objectif de 200 points en 41,2 overs.

Cependant, malgré la victoire, l’Inde ne fait pas partie des quatre premières nations après le premier tour. L’équipe indienne de cricket dirigée par Rohit Sharma occupe la cinquième place. La Nouvelle-Zélande arrive en tête de liste. Le Pakistan occupe la troisième place tandis que le Bangladesh occupe la quatrième place.

En parlant de match, l’Inde a battu l’Australie par six guichets pour commencer sa campagne de Coupe du monde ICC sur une note positive à Chennai dimanche. Des demi-siècles de Virat Kohli et de KL Rahul ont propulsé la poursuite de 200 en Inde après que l’équipe locale ait perdu trois guichets avec seulement deux points au tableau. Grâce au partenariat de 165 points de Kohli et Rahul pour le quatrième guichet, l’Inde a accompli la tâche en 41,2 overs.

Plus tôt, l’Inde avait éliminé l’Australie pour 199 après un effort discipliné avec le ballon.

Le capitaine Pat Cummins a choisi de frapper en premier après avoir remporté le tirage au sort, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour les visiteurs, qui étaient sous le choc à 119 pour cinq à la 30e.

Le spinner du bras gauche Ravindra Jadeja (3/38) a fait le gros des dégâts avec son milieu sur les coups.

Steven Smith a été le meilleur marqueur des Australiens avec 46 balles sur 71, tandis que David Warner a réalisé 41 balles sur 52.

Brefs scores : Australie : 199 all out en 49,3 overs (Steven Smith 46, David Warner 41 ; Ravindra Jadeja 3/38, Kuldeep Yadav 2/42, Jasprit Bumrah 2/35).

Inde : 201/4 en 41,2 overs (Virat Kohli 85, KL Rahul 97 pas éliminés ; Josh Hazlewood 3/38).

Avec entrées PTI