Tableau mural de la Coupe du monde féminine 2023 : téléchargement gratuit avec calendrier complet et dates

Il est temps de préparer votre tableau mural de la Coupe du monde féminine 2023, avec le tournoi enfin là !

Vous pouvez commencer à planifier provisoirement la course de votre nation vers la finale – et pour cela, nous pouvons vous aider avec une feuille A4 entièrement imprimable à épingler sur votre mur et à suivre tout au long du tournoi.

QuatreQuatreDeuxLe tableau mural de la Coupe du monde féminine 2023 vous accompagnera tout au long du mois : nous avons le programme complet, avec chaque match de la Coupe du monde.

Tableau mural FourFourTwo Coupe du Monde Féminine 2023 : Version téléchargeable à domicile

Tableau mural de la Coupe du monde féminine 2023 (Crédit image : futur)

Voici comment vous pouvez obtenir FFTTableau mural de la Coupe du monde 2022 : téléchargez-le ci-dessous, absolument et entièrement gratuit. Oui, c’est aussi simple que ça.

Cliquez simplement ici ou sur l’image ci-dessus pour ouvrir le tableau mural au format PDF haute résolution, puis téléchargez et imprimez dans la taille de votre choix ! Vous n’aurez qu’à remplir les scores de la phase de groupes avant d’ajouter les noms des équipes pour les huitièmes de finale.

Nous avons même une version en noir et blanc…

Tableau mural FourFourTwo Coupe du Monde Féminine 2023 : Télécharger à la maison la version noir et blanc

Tableau mural de la Coupe du monde féminine 2023 (Crédit image : futur)

L’encre de couleur coûte cher, n’est-ce pas ?

Si vous recherchez une alternative en noir et blanc, nous avons également ce qu’il vous faut. Soit cliquez ici pour télécharger ou cliquez sur l’image ci-dessus pour accéder au fichier PDF, où vous pouvez imprimer.

