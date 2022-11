Tableau mural de la Coupe du monde 2022 : téléchargement gratuit avec calendrier complet

Il est temps de préparer votre tableau mural de la Coupe du Monde 2022, le tournoi étant presque à nos portes.

Avec la manne du football au Qatar qui doit commencer le 20 novembre, vous pouvez commencer à planifier provisoirement la course de votre pays vers la finale – et pour cela, nous pouvons vous aider avec une feuille A4 entièrement imprimable à épingler sur votre mur et à suivre tout au long Le tournoi.

QuatreQuatreDeuxLe tableau mural de la Coupe du monde 2022 vous accompagnera tout au long du mois, du 20 novembre au 18 décembre – nous avons le programme complet, chaque match.

Nous avons trois options pour vous ci-dessous : un tableau mural en couleur gratuit, téléchargeable à la maison ; un tableau mural noir et blanc téléchargeable gratuitement à la maison ; et un grand tableau mural brillant qui est fourni gratuitement avec le numéro d’aperçu de la Coupe du monde de QuatreQuatreDeux magazine – obtenez le vôtre avec livraison gratuite ici (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les trois tableaux muraux vous sont présentés par Score nul (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui propose la plus grande sélection de maillots de football rétro – Angleterre ou autre – sur tout Internet.

REGARDE AUSSI

Groupes de la Coupe du monde 2022 : qui affrontera chaque pays au Qatar

Calendrier et dates de la Coupe du monde 2022 dévoilés

Coupe du monde 2022 : à quoi pourrait ressembler le parcours de l’Angleterre vers la finale ?

Tableau mural FourFourTwo Coupe du monde 2022 : version téléchargeable à domicile

Tableau mural de la Coupe du monde 2022 de FourFourTwo (Crédit image : futur)

(s’ouvre dans un nouvel onglet)

Voici comment vous pouvez obtenir FFTTableau mural de la Coupe du monde 2022 : téléchargez-le ci-dessous, absolument et entièrement gratuit. Oui, c’est aussi simple que ça. Et nous avons même testé en A4, sachant que la plupart des gens n’ont pas de feuilles de papier massives dans leur imprimante.

Après l’avoir essayé nous-mêmes, si vous imprimez en A4, nous vous recommandons d’utiliser un raccourci à trois lettres pour tous les noms de pays, plutôt que d’essayer de les épeler en entier. Avouons-le, vous n’obtenez jamais “l’Arabie saoudite” dans cette petite boîte.

Cliquez simplement ici (s’ouvre dans un nouvel onglet) ou sur l’image ci-dessus pour ouvrir le tableau mural au format PDF haute résolution, puis téléchargez et imprimez dans la taille de votre choix !

Vous voulez une version vierge ? Téléchargez plutôt ce tableau mural des couleurs et remplissez-le vous-même. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Tableau mural FourFourTwo Coupe du monde 2022 : version grand magazine

(Crédit image : futur)

Voulez-vous qu’un grand tableau mural domine votre pièce et facilite un peu le remplissage des cases ?

Ce dont vous avez besoin, c’est de la version de notre tableau mural fourni avec le numéro d’aperçu de la Coupe du monde 2022 de QuatreQuatreDeux magazine (s’ouvre dans un nouvel onglet). C’est dans les magasins maintenant – mais vous pouvez commandez le vôtre en ligne avec livraison gratuite (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Mais ce n’est pas tout! Nous savons également que l’encre d’imprimante couleur n’est pas bon marché – nous avons donc créé un tout autre tableau mural spécialement conçu pour être imprimé en noir et blanc.

Les meilleures offres du jour sur les maillots de la Coupe du monde d’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Tableau mural de la Coupe du monde 2022 de FourFourTwo : Télécharger à la maison, version noir et blanc

Encore, cliquez simplement ici (s’ouvre dans un nouvel onglet) ou sur l’image ci-dessous pour ouvrir le tableau mural au format PDF haute résolution, puis téléchargez et imprimez dans la taille de votre choix !

Vous voulez une version vierge ? Téléchargez plutôt ce tableau mural des couleurs et remplissez-le vous-même. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Tableau mural de la Coupe du monde 2022 de FourFourTwo (Crédit image : futur)

(s’ouvre dans un nouvel onglet)

A LIRE AUSSI

TOUT CE QUE TU AS BESOIN DE SAVOIR Coupe du Monde Qatar 2022 : Dates, tirage au sort, rencontres, stades, température, effectifs et billets

DES PAYS Coupe du monde 2022 : Qui s’est qualifié pour le tournoi ?