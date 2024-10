Tableau intelligent, 14 octobre 2024

13 octobre — Trois écoles du Nouveau-Mexique récompensées par le ruban bleu national

Les écoles élémentaires de White Sands, Zia et Ventana Ranch ont toutes été honorées le mois dernier comme écoles « exemplaires et performantes » par le secrétaire américain à l’Éducation Miguel Cardona, ce qui leur a valu le prix Blue Ribbon.

« Cet accomplissement reflète le travail acharné que les étudiants, les familles, les éducateurs et les administrateurs accomplissent ensemble à travers l’État pour améliorer les résultats des élèves », a déclaré Mariana Padilla, secrétaire du Cabinet du Département de l’éducation publique, dans un communiqué.

Zia et Ventana Ranch sont à Albuquerque. Paula Garcia, directrice du Ventana Ranch, a attribué la réussite de leur école à son « engagement inébranlable » à suivre le programme.

CHESS récompensé par Workday pour la collaboration entre les collèges

Le Santa Fe Community College a annoncé le 27 septembre que le Collaborative for Higher Education Shared Services, ou CHESS, avait reçu le Technology Trendsetter Award de Workday pour avoir bâti « une communauté de soutien et de collaboration » entre les collèges et au sein de leurs communautés.

SFCC est l’un des six collèges membres de CHESS, qui comprend également le Central New Mexico Community College, le Clovis Community College, le Luna Community College, le Northern New Mexico College et le San Juan College.

« SFCC est incroyablement fier du travail collaboratif réalisé par les six collèges CHESS et est honoré que l’organisation ait été reconnue pour recevoir le Technology Trendsetter Award », a déclaré Becky Rowley, présidente de SFCC et du conseil d’administration de CHESS, dans un communiqué. . « Les employés de nos établissements ont consacré beaucoup de temps et d’énergie pour proposer des processus innovants qui, en fin de compte, serviront mieux nos étudiants. »

SFCC annonce un salon des carrières

SFCC organisera un salon des carrières de 10 h à 13 h 30 le 5 novembre au SFCC Campus Center.

Les participants pourront discuter avec des employeurs de plusieurs domaines, notamment les soins de santé, l’éducation, les arts et la communication, les métiers et le développement durable, les sciences et l’ingénierie, ainsi que le droit et les affaires. Parmi les employeurs qui seront présents figurent le musée des enfants de Santa Fe, Growing Up New Mexico, le premier tribunal de district judiciaire et la Century Bank.

L’événement est gratuit, mais les participants sont priés d’apporter des copies de leur curriculum vitae.

LANL ouvre les candidatures pour les bourses 2024

La Fondation du Laboratoire National de Los Alamos a ouvert cette année la demande de bourse pour les étudiants du nord du Nouveau-Mexique poursuivant un diplôme de premier cycle de quatre ans.

La fondation offre une variété de bourses et a accordé un montant record d’un million de dollars l’année dernière. Les bourses exigent que les étudiants aient vécu dans le nord du Nouveau-Mexique pendant au moins un an ou fréquentent une école de la région, aient un minimum de 3,25 GPA cumulatif non pondéré et s’inscrivent à un diplôme postsecondaire accrédité de quatre ans.

Il est demandé aux étudiants de fournir deux lettres de recommandation, trois essais et un relevé de notes non officiel du semestre d’automne 2024. Plus d’informations sont disponibles sur lanlfoundation.org/scholarship/4-year-undergraduate-scholarships/.

L’obligation à l’échelle de l’État comprend de l’argent pour le nord du Nouveau-Mexique

Cet automne, les électeurs de tout l’État sont invités à voter sur GO Bond 3 qui, s’il est approuvé, fournirait 229,5 millions de dollars pour financer les rénovations, les mises à niveau et le remplacement des installations obsolètes et vieillissantes des collèges publics, des universités et des écoles spécialisées de l’État. Cela comprend 5 millions de dollars pour le Northern New Mexico College afin de répondre à la « maintenance différée critique » sur le campus d’Española.

« Il est très important de réinvestir dans l’éducation. Je pense que ce GO Bond est essentiel pour moderniser nos salles de classe et créer davantage d’opportunités pour nos étudiants », a déclaré le président du collège, Hector Balderas, dans un communiqué de presse. « Je soutiens donc fermement le GO Bond et je suis convaincu que les électeurs continueront à investir dans l’éducation. »

Puisque le financement remplace les obligations qui ont été retirées, voter pour l’obligation n’augmentera pas les impôts fonciers, indique le communiqué.