Tableau d’honneur du lycée La Salle-Pérou, semestre de printemps 2022-2023 – Shaw Local

Le lycée La Salle-Pérou a annoncé son tableau d’honneur pour le semestre de printemps de l’année scolaire 2022-2023.

Afin de recevoir le tableau d’honneur, les étudiants doivent avoir une moyenne pondérée cumulative de 3,0 ou plus et pour recevoir une bourse élevée, les étudiants doivent avoir un GPA de 3,5 ou plus.

Haute bourse

Séniors

Leah Ann Anderson, Virginia Lynn Anderson, Anneliese Louise Bangert, Evan Thomas Bara, Yohana Barajas, Evin Shea Becker, Amber Marie Bonnell, Emily Paige Bonnell, Autumn Rose Bunzell, Nathan Donn Burcar, Jude Campbell, Aaron James Cendejas, Kelli Alyssa Cousins, Kaden James Dellinger, Haley Lynn Dergance, Monica Ann Diaz, Adrian Dimas, Jayden Nicole Dyke, Hope Marie Eldridge, Carter James Fenza, Lilian Marie Ficek, Mallory Rae Freeman, Shawn Alan Funfsinn, Stephanie Marie Funfsinn, Erik Garcia, Emma June Garretson, Michael Robert George, John Philip Guglielmetti, Emelia Lee Hachenberger, Chance Alexander Hank, Thomas Timothy Hartman, Emma Sophia Hocking, Cora Lee Holloway, Brianna Athena Hornback, Lily Renae Jeppson, Autumn Marie Kawiecki, Katie Jo Keating, Briana Grace Keith, Zoe Isabella Kidd, Adriana Katelyn Knowles, Ava Christine Lannen, Raymond Matthew Legrenzi, Abel Leyva, Eric Andrew Lightle, Kayli Ann Marsala, Taylor Rae Martyn, Jordyn Marie McCoy, Megan Neal McGuire, Anna Charlot McLaughlin, Clayton Matthew Merboth, Alexandra Renee Miller, Carlie Elizabeth Miller, Jon Charles Milota, William Edward Mini, Chloe Jeanne Mitchell, Avah Lynn Moriarty, Kevin Dallas Munks, Zachary James Newman, Riley Michael O’Brien, Olivia Rose Owen, Allexa Hailey Pabian, Deisy Guadalupe Padilla, Ellissa Mae Pelka, Jonathan Jose Perez, Camryn Audrey Piscia, Mason Christopher Pode, Ethan Joseph Pohar, Isabella Jude Pohar, Laurel Vollmer Politsch, Jacob Ryan Quick, Abigail Laura Reed, Christine Linnea Ricci, Draven Adam Richey, Serena Ann Ries, Mya Rodriguez, Hannah Marie Salazar, Aiden Michael Schneider, Tucker George Scolari, Olivia Lauren Shetterly, Reena Shaye Stevens, Toni Nicole Stropes, Edward Szewczyk, Anthony Thomas Thorson, Gwendolin Jae Tomsha, Abigail Ann Valenzuela, Annai Vazquez, Lucio Vazquez, Brianna Marie Vela, Madison Rae Vescogni, Rylee Dean Waite, Payton Watson, Hailey Marie Weber, Max Allen Wertz, Cecilia Marie Zurinski

juniors

Christine Aashita, Kaylee Ann Abens, Seth Michael Adams, Anthony James Ambler, Aiden Cole Anderson, Alex Ty Anderson, Avery Elizabeth Anderson, Isabelle Pearl Andrews, Beatriz Marie Arce, Kailey Archer, Isabella Grace Argubright, Faith Lynn Arkins, Robert Micheal Baldin, Bella Marie Baracani, Ayden Rees Barajas, Olivia Bailey Barton, Abigail Kay Beard, Savannah Jo Bernhardt, Madison Ann Biagini, Andrew Urban Bollis, Brendan Thomas Boudreau, Gavin Joshua Bratkovich, Elisheva Miao Bruins, Miah Eugenia Buckley, Nicholas Hathoway Butler, Devyn Joseph Castelli, Erik Cruz-Vazquez, Sarah Ann Daugherty, Anya De La Luz, Gavin Michael Diaz, Addison Elizabeth Duttlinger, Hailey Nicole Dzik, Tanner Egbert, Emily Louise Eitutis, Jack Daniel Funfsinn, Coral A Garcia, Giovanni Garcia, Jasmine Danielle Cori Marie Garman, Natalie Regina Glynn, Nolan Andrew Glynn, Jacey Lynn Green, Joseph Alexander Gress, Clara Gertrude Guglielmetti, Makenzie Marie Hamilton, Nathaniel Thomas Hansen, Aidan Mcdonnell Harmon, Carl Justin Hicks, Samantha Marie Hicks, Bridgit Mae Hoskins, Jack Joseph Jereb, Elisabeth Samantha Kamke, Abby Rose Kilmartin, Emily Ann Kmetz, Hannah Margaret Kolczaski, Lauren Ann Kolczaski, Colin Jeremy Krug, Ava Gabrielle Lambert, Adam Thomas Lane, Anna Larios, Charlotte Lesman, Litzy Lopez, Ashlee Lord, Amy Luaisa, Jacob Andrew Maier , Nora Anderson Maier, Will Matthew McLaughlin, Landon Joseph Mertel, Will Timothy Mertes, Grace Emily Miller, Olivia Mackenzie Milton, Gabrielle Ann Mosley, Dexter Antonio Nunez, Neil Mitchell Olivero, Meghann Marie Ostler, Sophia Tatiana Pantoja, Natalie Mae Perra, Price Christine Peterlin, Bailey Elizabeth Pode, Konel Eric Poisson, Eleanor Mae Radtke, Ella Grace Raef, Vance Arthur Redlich, Kaylie Ann Reese, Jack Arthur Reppin, Brady Alan Romagnoli, Ria Cristanelly Romo, Kevin Anthony Rynke, Marissa Lynae Sanchez, Jaxon Thomas Schneider , Taylor Raye Schrader, Danica Emilene Scoma, Aaron Robert Siebert, Adisyn Marie Siekierka, Adrian Luis Silva, Matthew Joshua Sims, Madelyn Lee Smudzinski, Katherine Grace Sowers, Brock Cory Terzick, Ty Nathan Terzick, Caitlin Beatrice Traub, Addison Michelle Urbanski, Nolan Robert Van Duzer, Zoey Jean VonDrehle, Olivia Ann Weber, Zachary Joseph Wedekind, Nolan Matthew Wyzgowski, Alexis Renee Yepsen

Étudiants de deuxième année

Nathali Aguirre, Stacie Albiter, Jasmine Arce, Jacob Patton Arthur, Adrian Arzola, Mary Ashfield, Cassidy Baker, Alton Beck, Erik Beebee, Joshua Bickford, Sophie Bratkovich, Stephanie Carlos, Sheyla Castillo, Adam Cendejas, Paul MJ Clampitt, Nora Corona Aguirre , Ethan T Credi, Jason Curran, Ava Kenya Currie, Sean Steven Davis, Ayla Dawson, Vincent Michael Delgado, Mikenna Lynn DeSpain, Jacey Marie Donnell, Tyler Ebner, Kylie Ellerbrock, Melisa Escatel, McKenna Fanning, Natalie Farley, Aliah Garcia, Ashley Garcia, Carly Garretson, Gracie Gerardy, Eva Lee Glynn, Emily Eileen Guadarrama, Walter Haage, Carson Michael Haldeman-Jensen, Kylee Halm, Abigail Ann Hammerich, Michael Hartman, Kaitlyn Herkert, James Hoehn, Sarah Huettemann, Adam Kasperski, Jonathan Kellett, Reegan Kellett, Jaelyn King, Madilyn Knowles, Leo Thomas Krueger, Caden Lamps, Raleigh Leininger, Elena Leone, Andrea Leyva, Valentin Abraham Lopez, Alyvia Lucas, Andres Medina, Sonia Mejri, Callie Mertes, Cali Elisabeth Mickley, Ariana Milby, Roslyn Miller , Michael Steven Milota, Emir Morales, Grace Newman, Joshua Nieto, Nicholas Olivero, Kayla Ortman, LyLian Pabian, Haylee Pangrcic, Miles Pangrcic, Keya Patel, Mia Perez, Camryn Lynn Perra, Jackson Piecha, Sophia Ploch, Zachary Pocivasek, Reese Madison Poole, Zachary Quick, H Rock Radtke, Annalise Ricci, Lauren M Rundle, Daniel Alejandro Santoy Barrera, Anastasia Schmitt, Jackson Sellett, Alexandra Serratos, Phoebe Shetterly, Alyssa Christine Siekierka, Elizabeth Sines, Megan Stasiak, Ariel Stoner, Allison Thome, Alyssa Torchia, Brissa Trinidad, Kendra Valenzuela, Noah Van Schaick, Brandon Vazquez, Mason Jennings Videgar, Kalli Ware, Sophia Weakley, Carissa Wendelken, Jordan Whaley, Sophia Rose Woods, Emma Zborowski, Noah Zebron, Stephanie Znaniecki

Étudiants de première année

Erik Ricardo Acosta, Kendall Adkins, Keean Atkins, Marlee Bankson, Brady Beckcom, Britney Blair, Ryia Boaz, Alyssa Kay Bokus, Braylin Bond, Claire Boudreau, Lyla Irene Brady, Lillian Brown, Victoria Campbell, Clarissa Casas, Emily Jacqueline Castaneda, Addyson Champlin, Sophia Chiu, Isabella Cimei, Drew Depenbrock, Mary Diss, Kiely Domyancich, Daniel John Duncan, Addison Dziarnowski, Marisa Eggersdorfer, Samuel Einhaus, Marly Escatel, Peyton Evans, Morgan Ficek, Kelsey Frederick, KJ Jean Gallik, Alyssa Garcia, Enrike Garcia, Landon Andrew Gisler, Adrian Gonzalez, Dagny Fiona Greer, Cayla Grieve, Nicholas Hachenberger, Sophia Hammerich, Griffin Hammers, Cameron Harper, Melanie Hernandez, Jameson Hill, Isabel Mikaella Humilde, Mazalyn Barbara-Jo Jackson, Emma Jereb, Madelaine Johns, Collin Kalsto, Ashley Kawiecki, Garrett Keith, Isabella Kennett, Saida Khouaja, Sadie Kiersnowski, Cade Kilmartin, Franc Knap, Christian Kyle Konczak, Keya Kowalski, McKenzie Jean Krzyaniak, Alexandria Marie Laibl, Alayna Lair, Coleman K Lambert, McKinzie Larsen, Giovani Legrenzi, Christian Limberg, Hunter Loebach, Aniya Lumpkins, Leo Maier, Alec Mandujano, Amberleigh Elizabeth Marliere, Ever McCormick, Reason McCormick, Mackenzie McCoy, Logan Miller, Zoe A Morris, Molly Jo Mudge, Jonah Matthew Murillo, Benjamin Nicholson, Michael Niemiec , Brionna Marie Noble, Alia Nowakowski, Nolan O’Brien, Victor Luciano Olivo, Joseph John Patyk, Austin Michael Pearce, Logan Michael Perez, Callie Perra, Karmen Piano, Lanie Ploch, Hayden Pode, Gracie Lois Politsch, Meredith Deborah Politsch, Sophia Rose Pyszka, Sebastian Quercia, Cameron Rankin, Johnathan Ricci, Anna Riva, Miley Sadnick, Nathaniel Salinas, Elizabeth Sawdey, Quinn Sherman, Ian Xavier Shevlin, Erick Sotelo, Tyler Spelich, Lydia Steinbach, Vicky Tejada, Radia Thompson, Amanda Liann Tremper, Aaliyah Jane Tubbs, Clara Vaske, Taylor Vescogni, Bolander Weitl, Dane Wicinski

Tableau d’honneur

Séniors

Brett Alan Aimone, Peyton Allen Baker, Abigail Grace Beckcom, Nikolas Cecil Belski, Robert James Bosi, Braydon Joshua Cooper, Allison Eileen Crew, Mia Audrey Davenport, Cole Joseph Debosik, Allee Elizabeth Delahaba, Isabella Marie Delaney, Grace Eileen Eitutis, Brooklyn Therese Ficek, Yarely Garcia, Emma Grace Gochanour, Drake E. Anthony Hawthorne, Cole David Herkert, Emma Jo Higgins, Isabella Paige Johns, Karlee Olivia Karun, Dylan Kaszynski, Kaylee Elizabeth Kofoid, Nicholas Scott Lauer, Michael Peter Leone, Brooklyn Elizabeth Lowery, Mason Grasser Lynch, Creed Louis McCormick, Noah Joseph Meyers, Kayla Jasmine O’Brien, Alana Elizabeth Ossola, Joseph Leo Plankenhorn, Emma Grace Reed, Noah Thomas Rietgraf, Morgan Christina Roberson, Antonio James Rodriguez, Connor Sines, Haileigh Jade Steinhauer, Ty Allan Stillwell, Zoe Lauren Thatcher, Richard Daniel Thomas, Annahi Ezabella Torres, Brent Russell Wicinski, Evan Taylor-Ray Zermeno

juniors

Landon Arthur, Andrew Parker Beer, Hailey Jade Bryan, Zakery Joseph Michael Carr, Tadyn Ellen-Heidrun Chase, Michael Jamison Crawford, Garet John Dellinger, Brandon Eugene Foreman, Galyleah Garcia, Brayan Gonzalez, Austin Nicholas Grieve, Veronica Marie Hein, Kyle Douglas Johnson, Ari Mitzi Kaufman, Brady Patricia Kinzer, Madelyn Catherine Kolczaski, Gabriel Joseph Lemrise, Nancy Lupita Martinez, Ruby Mondragon, Grady John Morscheiser, Alise Victoria O’Brien, Yiszel Galexia Pantoja, Michael Thomas Peters, Teresa Pini, Abigail Ruby Poole, Isaiah Michael Ramos, Teagan Ceceila Sadnick, Brianna Crystal Sanchez, Joshua John Senica, Gage David Swiskoski, Gino Valle, Maddison Ann VanZuiden, Aieden Jonathon Wenskunas, Mollie Eileen Wiesbrock, Zachary Alexander Znaniecki

Étudiants de deuxième année

Royce Daniel Beavers, Kaedin Bond, Isabel Bosi, Leonidas Bruins, Brayden Buffo, Zachery A Cain, Deontray Collins, Morrison Crabbe, John Crane, Maximus Credi, Cassidy Cromwell, Chloe Davis Ruby Davis, Ryder Allan Delphi, Kevin Donnell, Lana Mary Ann Eltrevoog, Ashlie Renee Faull, Jaylyn Flores, Lamaria Frazier, Abby Freeman, Valentin Garcia, Josephine Greenwalt, Geno Harmon, Evan Haskell, Jessica Hernandez, Alexa Kallis, Nicholas Michael Legrenzi, Ruby Mandujano, Emilio Nanez, Cameron Olivero, Kyle Rios, Jaeda Rogers, Jack Sabatini, Brooke Selders, Anthony Joseph Senica, Aiden Siebel, Jenna Lynn Sinetos, Brevyn Warren Vogel, Kathryn Jayne Wasilewski, Makenna Jade Zimmer

Étudiants de première année

Cade Bankson, Dominic Bidasio, Gabriella Bulak, Anna Maria Lizabeth Castillo, Reece Doerr, Regan Doerr, Joseph Michael Gallicchio, Wesley Gardner, Holly Lynn Gingerich, Tiffanie Grygiel, Greer Grzybowski, Gavin Michael Herrera, Bradyn Jordan, Wyatt Kilday, Conner Kolowski, Agustin Konieczki, Calvin Kudela, Beau Lawrence, Jessica Liu, Andrea Luaisa, Max Marx, Alexandria Marie Masters, Jeremiah Edward Meadows, Diego Mondragon, Sofia Nanez, David Allen Nave, Scarlett O’Connell, Brianna Audra Ruppert, Mariah Schmillen, Jonah Sherman , Kayla Stone, Kenny Tran, Gracie VanZuiden, Emerson Vasquez, Nolan Wieczorek, Marissa Windsor