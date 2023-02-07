Tableau d’honneur des maîtres féminins de Princeton – Shaw Local
Un regard sur les championnes des Masters féminins de Princeton au fil des ans
2023 – Ashley Hensley
2022 – Katie Gerrard
2021 – Josie Lindley
2020 – Shannon Allen
2019 – Camp de Melinda
2018 – Carol Towne
2017 – Carol Towne
2016 – Shannon Allen
2015 – Cari Hanson
2014 – Cari Hanson
2013 – Anna Flaig
2012 – Haricots mélodiques
2011 – Cari Hanson
2010 – Chatidy Rotramel
2009 – Cari Hanson
2008 – Anna Flaig
2007 – Anna Flaig
2006 – Chris Fisher
2005 – Pam Bardell
2004 – Anna Flaig
2003 – Cari Hanson
2002 – Cari Hanson
2001 – Teri Baker
2000 – Teri Baker
1999 – Cari Hanson
1998 – Anna Flaig
1997 – Pam Davis
1996 – Teri Baker
1995 – Teri Baker
1994 – Chastidy Rotramel
1993 – Pam Bardell
1992 – Pam Bardell
1991 – Pam Bardell
1990 – Pam Bardell
1989 – Susan Burton
1980 – Marie Pottinger
1979 – Marie Pottinger
1978 – Judy Farley
1977 – Marie Pottinger
1976 – Joyce Allen
1975 – Judy Gallois
1974 – Mary Lou Pottinger
1973 – Soeur Guyette
1972 – Marge Richards