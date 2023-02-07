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Tableau d’honneur des maîtres féminins de Princeton – Shaw Local

Robinette Girardil y a 6 secondesDernière mise à jour: 2023-02-07
Tableau d'honneur des maîtres féminins de Princeton - Shaw Local

Un regard sur les championnes des Masters féminins de Princeton au fil des ans

2023 – Ashley Hensley

2022 – Katie Gerrard

2021 – Josie Lindley

2020 – Shannon Allen

2019 – Camp de Melinda

2018 – Carol Towne

2017 – Carol Towne

2016 – Shannon Allen

2015 – Cari Hanson

2014 – Cari Hanson

2013 – Anna Flaig

2012 – Haricots mélodiques

2011 – Cari Hanson

2010 – Chatidy Rotramel

2009 – Cari Hanson

2008 – Anna Flaig

2007 – Anna Flaig

2006 – Chris Fisher

2005 – Pam Bardell

2004 – Anna Flaig

2003 – Cari Hanson

2002 – Cari Hanson

2001 – Teri Baker

2000 – Teri Baker

1999 – Cari Hanson

1998 – Anna Flaig

1997 – Pam Davis

1996 – Teri Baker

1995 – Teri Baker

1994 – Chastidy Rotramel

1993 – Pam Bardell

1992 – Pam Bardell

1991 – Pam Bardell

1990 – Pam Bardell

1989 – Susan Burton

1980 – Marie Pottinger

1979 – Marie Pottinger

1978 – Judy Farley

1977 – Marie Pottinger

1976 – Joyce Allen

1975 – Judy Gallois

1974 – Mary Lou Pottinger

1973 – Soeur Guyette

1972 – Marge Richards

Robinette Girardil y a 6 secondesDernière mise à jour: 2023-02-07

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