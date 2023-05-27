Tableau d’honneur de l’élémentaire de Marseille, quatrième trimestre 2022-2023 – Shaw Local
L’élémentaire de Marseille a annoncé son tableau d’honneur pour le quatrième trimestre de l’année scolaire 2022-2023.
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Quatrième année
Jessica Basem, Gabriella Castillo, Braden Frauendienst, Annellieze Kesler-Galvan, Carson March, Wyatt March, Sebastian Sanchez, Cashylon Woodin
Cinquième année
Natalie Basem, Isabella Budach, Charley Cassel, Kaylee Charnas, Priscilla Cortez, Ella Crosby, Tesla Debias, Tyler Donaldson, Abraham Flores, Gunner Hoyt, Carter Johnson, SummerWind Kochan, Rylin Morey, Carter Nelle, Edward Rogers, Bailey Schaefer, Harper Tredennick , Emma Vicich, Aurora Wallace, Liam Walls, Ava Williams, Athena Woodin
Sixième année
Elizabeth Arnold, Killian Berkland, Joseph Brown, Desmond Burress, Ashlynn Dean, Lane Gabehart, Tashanti Jackson, Vanessa Laitila, Kathryn Lane, Layla Leo, Kayleana Lewis, Connor Medina, Logan Parini, Sophera Polier, Esmeralda Remington, Emma Small
Septième grade
Isaac Bellel, Thayden Downey, Gracie Hicks, Melanie Kimmey, Savannah Kochan, Ava Leiteritz, Melissa Marabotti, McKinsey Mundt, Taylor Schaefer, Sofia Scutt, Geneviève Vicich
Huitième année
Maverick Burress, Alexis Cavalear, Finley Copper, Raegan Davis, Kaitlyn Delarosa, Adaleine Kuffner, Gabriel Logsdon, Michelle Lopez, Mia Lowe, Marylou McCain, Dillion McKinnon, Kyrah Morey, Cassondra Powell, Mary Rodriguez, Cheyenne Russo, Alexander Schaefer, Danielle Smith , Caitlyn Trettenero
Tableau d’honneur
Quatrième année
Wesley Byone, Krstina Camacho, Mckenzie Kimmey, Austin Mckinnon, Elijah Reinhart, Kendall Snyder
Cinquième année
Thomas Cynar, Caelyn Hoye
Sixième année
Felix Bellel, Ethan Delarosa, Kailey Garcia, Sophia Jacobs, Mariah Kochan, Jacob McGill, Braeden Parker, Anthony Perez-Garcia, Brooklyn Powell, Sarah Scobey, Ethan Smith, Mason Trettenero
Septième grade
Josie Akins, Blayden Cassel, Wyatt Krause, Aliyah Mason, Nathan O’Neill, Jaxon Rissman, Hailey Wheeler
Huitième année
Louie Alqaq, Lailah Bologna, Alivia Butler, Koby Clark, Jacoby Gooden, Giovanni Hernandez, Ashton Houdex, Phoenix Jansen, Bella McCoy, Cooper Mussatto, Toni Potochney, Rylan Prebe, Emily Snyder, Aerith Underwood, Olivia Wentland, Nathaniel Wheeler, Charles White